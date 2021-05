BEZIRK LANDECK/PFUNDS/PRUTZ (sica). #schuakheart? Diese Woche im MIXTAPE LÅNDEGG: Blackened Death Metal von "Jesajah".



Tipp: Bevor ihr weiterlest, hier der passende Soundtrack dazu:

"Gespaltene Zungen, wie aus Feuer, erschienen..."

Harte E-Gitarren, düsterer Sound und brutale Texte - Diese Woche wird im MIXTAPE LÅNDEGG mit der Blackened Death Metal Band "Jesajah" ein Genre vorgestellt, das im Volksmund gerne oft einfach als "Lärm" abgetan wird, ohne sich weiter damit zu beschäftigen. Blackened Death Metal ist ein extremes Subgenre des Heavy Metal, das sich aus dem Black Metal und Death Metal entwickelte, stark mit sogenannten "schwarzen Elementen" arbeitet und gegen Anfang bis Mitte der 90er Jahre entstand.

Das Fünfergespann von Jesajah.

Vier Pfundser und ein Prutzer bilden das Pentagramm von Jesajah. Wer genau sich hinter der Band verbirgt, bleibt nur engsten Vertrauten vorbehalten, man möchte den Deckmantel der Unbekanntheit nutzen, um sich künstlerisch frei entfalten zu können, so die Musiker.

Anfang des Jahres 2021 veröffentlichte Jesajah die erste Single "Proletheus".

Das Fünfergespann von Jesajah kennt sich teilweise schon seit der Kindheit - Drummer und Sänger hatten die Vision zusammen Musik zu machen, bald war die Formation komplett und die Band Jesajah war geboren. Wahrscheinlich liegt es an der Ortschaft Pfunds, in der sich schon seit Jahrzehnten Untergrund-Musikgruppen der harten Schiene durch die Kultur der Pfunds-Geschichte ziehen. "Die wenigen, die davon wissen, schweigen darüber", jedoch wird von der Band Jesajah vermutet, dass sich Mineralstoffe von „Schwer-Metallen“ im Quellwasser verdünnen. "In einem Ort, im hintersten Winkel des Oberinntales, wo die Sonne noch um die Erde kreist und sich der Bauer noch an der Kuh erfreut, braucht es Musikgruppen die kontergeben", ist sich Jesajah sicher. "Wir wollten der konservativen Einstellung in unserem Tal, mit heftigem Black Metal entgegenwirken und mit kritischen Texten zum Nachdenken anregen. Das ist die Intention unserer Band."

"In einem Ort, im hintersten Winkel des Oberinntales, wo die Sonne noch um die Erde kreist und sich der Bauer noch an der Kuh erfreut, braucht es Musikgruppen die kontergeben"

Im November 2020 trat Jesajah dann über die sozialen Medien an die Öffentlichkeit und meldete sich gleich mit Zeilen, die auf lyrische Koryphäen schließen lassen zu Wort und zeigen, welche Kunst sich in den Tiefen des Heavy Metals verbirgt.

"Es kam aus der Hölle ein Geräusch, wie mighty-rushing-fucking Black Metal, und es erfüllte das ganze Tal. Gespaltene Zungen, wie aus Feuer, erschienen und ruhten nicht länger in uns. Alle wurden mit dem unheiligen Geist erfüllt und fingen an, in heillosen Zungen zu sprechen und den Blackened Death Metal zu spielen."

In ihren Jesajah-Katakomben werden Songs mit Black & Death Metal Einflüssen kreiert, die vorwiegend Religionen und Geschichte thematisieren bzw. kritisieren. Treibende Drums, harte E-Gitarren, tiefer Bass, düstere Synth-Sounds und brutale Vocals prägen die Tracks von Jesajah. Gepaart mit provokanten Lyrics und zerstörerische Riffs, passt es zusammen wie die Faust aufs Auge und ergibt einen Sturm aus Musiktiteln, die alles niederreißen.

Was bisher geschah...

Anfang des Jahres 2021 veröffentlichte Jesajah die erste Single. Der Song Proletheus ist eine sozialethische Kritik an die katholische Kirche und stellt diese an den Pranger. Die Kirche besitzt zu viele Reichtümer, während viele Gläubigen sich mit den ärmlichen Verhältnissen, in denen sie leben, abfinden sollen. Ganz nach dem Motto „Wasser predigen und Wein trinken“.

Auch der zweite Song „God in Chains“ übt starke Kritik an der katholischen Kirche und betont den Unterschied zwischen der Religion und der Glaubensgemeinschaft. „Die Kirche hält Gott in Ketten“ - Das ist eine Metapher dafür, dass die christliche Gemeinschaft sich nicht an die Lehren Jesu‘ hält und ihn doch in aller Scheinheiligkeit anbetet. Die Kirche nutzt Gott lediglich für ein gutes Image.

Außerdem wird an einem Musikvideo für einen weiteren Song, der bald erscheinen wird, gearbeitet.

Wo gibts Jesajah zu hören?

Die Musik der Blackened Death Metal Band ist auf Facebook, Instagram, Youtube, Band Camp sowie Soundcloud verfügbar.

Neun Fragen an… Jesajah

Unsere größten musikalischen Einflüsse sind…

Drummer: Belphegor, Power Trip

Vocals: Dark Funeral, Dark Fortress

Guitarist: Six Feet Under, Dimmu Borgir, Rammstein

Guitarist: Modern Talking

Bass: Eluveitie, Behemoth

Unser „Guilty Pleasure“ Song ist…

Drummer: EAV - Möpse

Vocals: ABBA – Lay all your love on me

Guitarist: Flötenmann

Bass: Traktor Führerschein von Melissa Naschenweng

Unser bestes Konzerterlebnis war…

Unser bestes Konzerterlebnis wird wahrscheinlich das erste Konzert nach den Corona-Einschränkungen sein. Wir sehnen uns nach einem Auftritt.

Mit … möchten wir einmal auf der Bühne stehen

Drummer: Beast, Power Trip

Vocals: Papa Francesco und Belphegor, zeitgleich

Guitarist: Six Feet Under, Dimmu Borgir, Rammstein

Bass: Mit Gutalax, Behemoth

Unsere erste CD war von…

Drummer: Black Eyed Peace – The End

Vocals: EAV – Kann denn Schwachsinn Sünde sein?

Guitarist: Korn - Greatest Hits Vol.1

Guitarist: Rage against the machine

Bass: Alter Bridge One Day Remains

Die beste Textzeile, die wir je geschrieben haben…

„Assault Rival Stigmata“, weil Stumpf ist Trumpf.

Dieses Album hat uns geprägt…

Drummer: Ordos – House of the Dead

Vocals: Cathedral – The Ethereal Mirror

Guitarist: as i lay dying - awakened, six feet under - commandment

Bass: Helvetios von Eluveitie

Diese Nummer spielen wir live am liebsten…. weil….

Drummer: God in Chains

Vocals: Assault Rival Stigmata

Guitarist: Impaler - schiebt und nicht aufwendig zu spielen

Guitarist: Impaler, weil gut

Bass: God in Chains, weil es im Großen und Ganzen ein Lied ist, welches richtig zum Abgehen verleitet

Im Bezirk Landeck Musik zu machen ist…

Drummer: Immer wieder ein Ohrenschmaus.

Vocals: Neptun sei Dank gibt es Menschen in der Region, die unsere Musik mögen und Veranstalter, denen das bewusst ist. Ein Dankeschön geht raus an alle.

Guitarist: Im Bezirk Landeck Musik zu machen ist für unser Genre schwierig da es nicht möglich ist außer ein paar guten Locations live zu spielen. Von vielen wird unsere Musik als „Lärm“ bezeichnet und wir werden ohne sich mit uns zu befassen abgestempelt. Im Bezirk Landeck gibt es aber zum Glück mehrere Bands, die Metal als ihr Genre gewählt haben und so ist es möglich auch kleinere Feste selber zu organisieren.

Guitarist: Super toll

Bass: Nice, weil der Bezirk Landeck so viel musikalische Vielfalt zu bieten hat und jedes Musikgenre von Reggea bis Black Metal akzeptiert und gehört wird.

Jesajah auf Social Media

Neugierig geworden?

Jesajah findet ihr auf...

... Instagram: instagram.com/jesajah.metal/

... Facebook: facebook.com/jesajah.metal/

... Youtube: youtube.com/jesajah.metal/

