Mit großer Freude und Erleichterung konnte die - pandemiebedingt immer wieder verschobene - Jahreshauptversammlung der Chorgemeinschaft am Dienstag, 21.Juni, im Gasthof Greif endlich abgehalten werden.

Anwesend waren 23 von 28 aktiven Mitgliedern, sowie die Ehrengäste BGM Herbert Mayer, GR Kulturausschuss Monika Rotter, CV LO Stv Hermann Eiter und CV BV Doris Möltner.

Nach der Begrüßung bat Obmann DI Karl Gitterle um eine Gedenkminute für die letzthin verstorbenen Chormitglieder Sieglinde Jordan, Hans Werner Grafl und unsere langjährige gewissenhafte Kassierin Maria Raich.

Karl Gitterle bedauerte in seinem nachfolgenden Bericht, dass - der schwierigen Zeit geschuldet - kaum Proben und keine Konzerte möglich waren. Wenigstens die Beerdigungsgottesdienste und die Jahrmesse für Sieglinde Jordan konnten gestaltet werden.

Chorleiter Pepi Kranebitter drückte in seinem Bericht die Betroffenheit über die eigenartige belastende Zeit aus, die der Chor seit zwei Jahren, nachdem er die Leitung übernommen hatte, erleben musste.Trützdem war er äußerst aktiv und versuchte, die Chorgemeinschaft tatkräftig mit neuen Ideen " bei der Stange zu halten " ! So stellte er, anstelle des entfallenen Adventkonzerte , eine CD mit Aufnahmen vergangener Jahre zusammen, die an die Sängerinnen und Sänge und an die unterstützenden Mitglieder verteilt wurde.

Für den Herbst plant er eine Messe für Hans Werner Grafl und im Advent in verschiedenen Kirchen ein " Singen schenken " , bei dem adventliche Lieder mit den Besuchern gesungen werden.

Nach dem Kassabericht, durchgeführt vom Obmann und dem Bericht der Kassaprüfer, erfolgte die Neuwahl des Ausschusses, angeleitet von BGM Herbert Mayer.

Danach schritt man zur Verleihung der Ehrenzeichen durch LO CV Hermann Eiter, wobei besonders das älteste und am längsten aktive Chormitglied, der Tenor Erwin Raggl , zu erwähnen ist, der vom CV für 50 Jahre Mitgliedschaft mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen mit Kranz ausgezeichnet wurde. Lobenswerterweise hat er, obwohler im August 90 Jahre alt wird, kaum eine Probe versäumt. Ein leuchtendes Beispiel für alle !

Nach dem Punkt " Allfälliges" und den lobenden und ermunternden Gruss- und Dankesworten der Ehrengäste , fand der offizielle Teil seinen Abschluss und man erfreute sich beim gemütlichen Beisammensein am guten Essen , feinen Plaudern und am gemeinsamen Singen!