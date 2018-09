Finale bei „bischöflicher Tour“ durch die Diözese

10.09.2018, 14:35 Uhr

Landeck : Bezirk Landeck |

Glettler bei Dekanatstagen im Tiroler Oberland und Lienz

BEZIRK LANDECK. „Die Diözese kennenlernen“. Das war eines der Ziele für die Dekanatstage von Bischof Hermann Gletter vor einem Jahr. Von den 16 Dekanaten der Diözese Innsbruck besuchte Bischof Hermann Glettler bis vor den Sommer bereits elf. Der Erstbesuch des Bischofs wurde überall sehr positiv aufgenommen. Am Samstag startet die „letzten Etappen“ bei der „bischöflichen Tour“ durch die Diözese Innsbruck.Bischof Hermann Glettler erklärt den Hintergrund für die Dekanatstage: „Ich möchte die einzelnen Dekanate kennenlernen – die dort aktiven Priester, Diakone, Pastoralassistenten/innen und andere Personen, die in den Pfarren und kirchlichen Einrichtungen Verantwortung übernommen haben.Der Bischof weiter: „Die Dekanatstage sollen die Buntheit unserer Kirche zeigen und zu einem Aufbruch ermutigen – gemäß dem Motto: Geht, heilt und verkündet! Zur Vorbereitung stelle ich drei Fragen: Welche Gesichter von Armut gibt es in den Seelsorgeräumen? Was hat sich in den vergangenen Jahren in der pastoralen Arbeit vor Ort gut entwickelt? Und: Mit welchen spezifischen Schwierigkeiten sind wir konfrontiert? Im Laufe des Treffens gibt es genügend Zeit zum Gebet, zum Gedankenaustausch und zum Aufeinander-Hören geben."An den Dekanatstagen nehmen auch Mitglieder der Diözesanleitung teil.Ausstehend bei den Dekanatstagen sind noch das komplette Oberland und das Dekanat Lienz. Den Beginn macht der Dekanatstag am15. September in Imst, den Abschluss der bischöflichen Tour durch Tirol macht Lienz am 6. Oktober.

Freitag, 28. September 2018 14.30 Uhr - 18 Uhr ZamsSamstag, 29. September 2018 09.00 Uhr - 15 Uhr Prutz