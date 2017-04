Das Frühjahrskonzert der Musikkapelle Nauders findet am 13. Mai 2017 im Veranstaltungszentrum in Nauders statt. Beginn ist um 20:30 Uhr. Das Konzert steht in diesem Jahr unter dem Motto "Altbewährtes neu interpretiert"



Im Programm werden bekannte Melodien neu aufgefasst und interpretiert. Es werden Stücke wie "Klang der Alpen" von Kurt Gäble, "Hobbits" aus der Herr der Ringe oder die Ouvertüre "Der Waldsänger" zum Besten gegeben. Unter anderem bildet das Solostück Czardas von Vittorio Monti gespielt am Marimba von Manuel Vlcek, und ein Solo des Nauderer Posaunenquartetts zum Titel Ein Freund ein guter Freund von Werner Richard Heymann die Höhepunkte des Konzerts. Abgerundet wird das Konzert der Musikkapelle N auders mit dem Dr. Tschiggfrey Marsch welcher vom verstorbenen Alt Kapellmeister Franz Moriggl komponiert wurde.

Auf zahlreiches Kommen freuen sich alle Musikanten/innen der Musikkapelle Nauders.