Rotes Kreuz: "Wir sind da, um zu helfen"

10.05.2017, 17:01 Uhr

Das Rote Kreuz der Bezirksstelle Landeck zog kürzlich bei der Bezirksversammlung Bilanz.

BEZIRK LANDECK (joli). "Es war ein Jahr mit mehr gefahrenen Kilometern und mehr Einsätzen", begrüßte Bezirksstellenleiter Dr. Christian Klimmer die Gäste anlässlich der 85. Bezirksversammlung des Österreichischen Roten Kreuzes, Bezirksstelle Landeck die am Weltrotkreuztag (08. Mai) im Landecker Stadtsaal statt fand.Aktuell sind im Bezirk Landeck 500 Mitglieder "Aus Liebe zum Menschen" aktiv beim Roten Kreuz dabei. Dazu zählen auch drei Jugendgruppen mit 26 Mitgliedern. Insgesamt konnten 27.200 Ausfahrten mit 1.230.775 gefahrenen Kilometern im vergangenen Jahr verzeichnet werden. 117.187 geleistete Stunden – davon rund 68.000 ehrenamtlich und rund 49.700 hauptamtliche Stunden – wurden 2016 im täglichen Einsatz für die Mitmenschen gezählt."Die Zusammenarbeit der Organisationen funktioniert sehr gut. Darauf können wir stolz sein", betonte Bezirksstellenleiter Klimmer bezüglich der Murenkatastrophe in Grins/Pians/Strengen.

Aus Liebe zum Menschen

Geehrte Mitglieder

Gelebte Menschlichkeit

Auch im sozialen Bereich ist das Rote Kreuz mit "Essen auf Rädern", der "Team Österreich Tafel" und dem "Kleiderladen" in Zams stehts um das Wohl der Mitmenschen bemüht – 7.860 Stunden im vergangenen Jahr.Das Kriseninterventionsteam (15 Mitglieder), unter der Leitung von Pfarrer Richard Rotter, betreute 363 Personen in 40 Einsätzen im öffentlichen und häuslichen Bereich – 144 Stunden."Danke an alle Engagierten für ihren großen Einsatz rund um das Rote Kreuz", hieß es abschließend.Für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit rund um das Rote Kreuz wurden Nadine Blaas, Anna-Magdalena Blank, Philipp Gitterle, Paula Kubin, Lukas Ladner, Elisabeth Mehlmann, Egon Pfeifer, Alois Putz, Josef Schärmer, Marianne Schärmer und Daniel Spiss mit dem Dienstjahresabzeichen in Bronze (10 Jahre) geehrte. Das Dienstjahres abzeichen in Silber (15 Jahre) erhielten Paul Errath (Kaufmännischer Geschäftsführer, Rotes Kreuz) sowie die Ehrenamtlichen Liselotte Moranduzzi, Adolf Spiss, Jochen Storch und Alexander Walser. Anna Maria Fili und Patrick Hutter bekamen für 20 Jahre sowie Markus Auer und Christian Wohlfarter für 30 Jahre das goldene Dienstjahresabzeichen überreicht.MR. Dr. Josef Knierzinger (ehem. Ortsstellenleiter St. Anton) bekam in Anerkennung besonderer Verdienste um das Österreichische Rote Kreuz den Rot-Kreuz-Kristall verliehen.Verdienstmedaille in Bronze: Brunhilde Albert, Sophia Blaas, Alexander Folie, Andreas Hauser, Irene Hörtnagel, Christoph Huber, Egon Pfeifer, Alois Putz.Verdienstmedaille in Silber: Anni Ofner, Siegfried Pilser, Rudolf Walser.Land Tirol in Bronz (25 Jahre): Gisela Vahrner.Pro Jahr werden in Tirol im Durchschnitt 40.000 Blutspenden verbraucht. So wurden im vergangen Jahr 26 Blutspendeaktionen im Bezirk durchgeführt, bei denen rund 3.200 Blutkonserven gespendet wurden, mit denen Menschenleben gerettet werden konnten.Für hervorragend engagiertes Blutspenden wurden an diesem Abend die Verdienstmedaillen in Silber und Gold des Blutspendedienstes Tirol verliehen.Am häufigsten stellte sich Hubert Frizzi im Dienste des Blutspendens (86 Blutspenden) und wurde mit der goldenen Verdienstmedaille geehrt.Silber – Peter Doubek, Richard Gstir, Gerhard Hofstetter, Anton Illmer, Adolf Kathrein, Beate Marth-Kain, Markus Röck, Nikolaus Ruzicka, Juliana Schmid, Manfred Schmid, Oskar Schmid, Irmgard Schuler, Alfons Sonderegger, Friedrich Winkler und Hubert Zangerl.Gold – Hubert Frizzi, Herbert Hainz, Johann Kolp, Klaus Oberkofler, Andreas Walser, Erich Zangerl.