Sparkasse Schülerliga-Turnier in Prutz

14.05.2017, 10:20 Uhr

Im Rahmen der diesjährigen Sparkasse Schülerliga-Landesmeisterschaft trafen sich vier Schulmannschaften kürzlich zum B-Pool Turnier in Prutz, um den Teilnehmer am Landesfinale zu ermitteln.

PRUTZ. ie Mannschaft der NMS Anton Auer Telfs sicherte sich ganz knapp den Turniersieg vor der NMS Längenfeld. Am Ende entschied lediglich das bessere Torverhältnis zugunsten der Telfer, die sich damit für das Landesfinale am Mittwoch, 24. Mai in der Velly Arena Imst qualifizierten. Als Gegner wartet dort um 9.00 Uhr die NMS Egger-Lienz. Die weiteren Teilnehmer am Landesfinale sind die SMS Wörgl 1 und das BRG in der Au aus Innsbruck.Der NMS Prutz und der NMS Reutte blieben beim B-Pool-Turnier in Prutz nur die Plätze drei und vier, was wie Rang zwei der NMS Längenfeld nicht zur Qualifikation für das Finale reichte. Gespielt wurde jeweils zwei mal 12 Minuten in Teams mit neun Spielern sowie vier Ersatzspielern. Insgesamt nahmen 60 Schüler an diesem Turnier teil. Sie alle durften sich über ein kleines „Goodie-Bag“ der Sparkasse Imst freuen.