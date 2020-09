Ich war 30 Jahre alt, als ich erfuhr, dass ich schwanger geworden war. Eigentlich freute ich mich, denn ich bin ein Einzelkind und wollte schon lange gerne ein Kind haben. Aber mein älterer Freund, der schon zwei Kinder von verschiedenen Frauen hat, sagte mir, er würde für die Abtreibung bezahlen.

Noch ein Kind zu bekommen kam für ihn nicht in Frage, denn er wollte nicht für noch eins verantwortlich sein müssen! Er schickte mich allein in die Klinik, gab mir das Geld dafür. Aus Liebe zu meinem Freund und weil ich mich von ihm unter Druck fühlte, habe ich die Abtreibung gemacht. Ich wünsche, ich hätte vorher eine Beratungsstelle für Schwangere gefunden, die mir bei dieser schwierigen Entscheidung hätte helfen können!

Als ich die Klinik verließ, erkannte ich, dass ich falsch gehandelt hatte. Seitdem bin ich in psychotherapeutischer Behandlung, bekomme Antidepressiva – etwa zweieinhalb Jahre schon.

Er und ich sind zwar noch zusammen, aber jedes Mal, wenn ich seine Kinder sehe, werde ich schrecklich eifersüchtig auf diese Kinder, weil sie leben durften. Ich stelle mir immer wieder dieselbe Frage: Warum durfte meins nicht geboren werden?! Ich fühle mich so leer, so einsam, so verlassen. Mit meinem Freund kann ich über meine Gefühle und Leere nicht sprechen.