Kundinnen und Kunden von Wien Mitte - The Mall erfüllten 42 Weihnachtswünsche des Mutter-Kind-Hauses der Caritas Socialis.

WIEN/LANDSTRASSE. Vor Weihnachten fragte das Landstraßer Einkaufszentrum im Haus für Mutter und Kind der Caritas Socialis (CS) im 9. Bezirk nach den Weihnachtswünschen der Bewohnerinnen und Bewohner. Diese Wünsche wurden in der Mall deponiert und die Geschenke dann direkt im Einkaufszentrum gesammelt.

„Im November haben wir die Frauen aus dem CS Haus nach ihren und den Weihnachtswünschen ihrer Kinder gefragt. Dafür haben wir pro Geschenk einen Richtwert von 50 Euro vorgegeben"“, erklärt Centermanager Florian Richter.

42 Weihnachtswünsche konnten erfüllt werden.

Foto: Robin Consult/Fellner

hochgeladen von Hannah Maier

Geschenke, Gutscheine und Spielzeug

Den Einkaufsbummel konnten die Kundinnen und Kunden somit bis vor kurzem mit einer guten Tat verbinden. Rund um den Weihnachtsbaum der Mall waren die Weihnachtswünsche deponiert. 42 Wünsche konnten in den letzten Wochen erfüllt werden und wurden nun in Form von Gutscheinen an die Leitung des CS Hauses für Mutter und Kind (MUKI) übergeben.

„Allen, die zu Weihnachten in einer angespannten finanziellen Situation sind, macht jedes Geschenk doppelt Freude! Wir bedanken uns sehr herzlich, dass die Wünsche der Frauen und Kinder in unserem Haus so großzügig erfüllt wurden“, so Pamela Zitta, Leiterin des MUKI. Die Caritas Socialis dankt nicht nur dem Einkaufszentrum in Wien Mitte, sondern auch dem Schlaraffenland Kids, die einen Gutschein und das Verpacken der Geschenke übernommen hatten, sowie der Supermarktkette Interspar, die zusätzlich noch einen ganzen Tisch voller Spielzeug spendete.

Zum Thema:

CS Haus für Mutter und Kind: Zuflucht und Obdach

Neue Mutter-Kind-Einrichtung wurde eröffnet