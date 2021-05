Fotografin Sigrid Johns zeigt im Rahmen der langen Nacht der Kirchen 2021 in der Evangelischen Pauluskirche im 3.Bezirk in Wien, wunderschöne Infrarot Aufnahmen mit ungewöhnlichen Belichtungen in der Natur.

Gegen 19.00 wurde die Ausstellung Unsichtbare Welten, mit Live Musik eröffnet.

Anschließend lud die Künstlerin noch zu einer Führung und Gesprächen ein.

Sigrid Johns besitzt zudem ein Fotostudio (das Portrait) im 18.Bezirk, was immer einen Besuch wert ist.

https://www.sigrid-johns.com/

Nicole Kawan

