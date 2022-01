Peter Cornelius. Der Künstler, nur ein einzelner Thonet-Sessel und eine Gibson Akustikgitarre auf der Bühne. Alles völlig reduziert und dieses gewisse weniger ist mehr.

Das für den 28. Januar 2021 geplante Konzert des Ausnahmekünstlers kurz vor seinem 70. Geburtstag musste aufgrund der Covid19 Maßnahmen der Bundesregierung auf den 29. Januar 2022 verschoben werden – und dazu gibt es einen, im wahrsten Sinne des Wortes, einmaligen Anlass: Peter Cornelius feiert im Großen Saal des Wiener Konzerthauses gemeinsam mit seinem Publikum seinen 71. Geburtstag!

Reduce to the max - komplett solo. Konzentriert aufs wesentliche und das sind die Songs im Zusammenspiel mit dem Klang einer einzigen Gitarre, die Peter Cornelius während seines nahezu zweistündigen Konzerts spielt.

Dieses Konzert ist ein Glücksfall und eine Herausforderung zugleich. Aufmerksamen Beobachtern ist bei Cornelius Konzerten mit der Band mit Sicherheit aufgefallen, wie oft er während der Show die Gitarren wechselt. Bei den Solo-Konzerten ist das jedoch überhaupt nicht der Fall.

Dazu der Künstler: ‚Im Vergleich zu den Bandkonzerten ist bei den Solokonzerten alles absolut reduziert auf mich, meine Songs, mein Singen und mein Spielen auf einer einzigen akustischen Gitarre‘.

‚Solo‘ ist in seiner Art in der Tat ein einzigartiges Konzerterlebnis. Virtuosität am Instrument, dazu die auf Stimme, Text und Instrumentenklang reduzierten Songs sowie seine Erzählungen zu einigen seiner Lieder, ergeben eine sehr intime Atmosphäre. Cornelius nimmt sein Publikum förmlich mit hinein in die Welt seiner Songs und in die Leidenschaft für sein Instrument.

Verblüffend auch, wie sich seine populären Titel ihrer ursprünglichen Arrangements entledigen und in einem völlig anderen Kleid wiederentdecken lassen.

Cornelius singt und spielt ausschließlich Stücke, die er selbst in seiner unverwechselbaren Handschrift geschrieben hat - überrascht mit Raritäten und begeistert mit seinen Kultsongs.

Danke das wir bei diesem einzigartigen Konzert dabei sein durften

Bericht : SK Presseagentur/Sabine Kaiser

Fotos : SK Presseagentur/Christian Kaiser