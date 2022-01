Eine 60-jährige Frau prallte gegen einen Baum und verletzte sich schwer.



KLIPPITZTÖRL. Am 7. Jänner 2022 gegen 12 Uhr fuhr eine 60-jährige Frau aus Klagenfurt mit ihren Schiern im Schigebiet Klippitztörl auf der Abfahrt Kuhgraben talwärts. Dabei kam sie in etwas steilerem Gelände aus Eigenverschulden zu Sturz und schlitterte über den Pistenrand hinaus. Dort prallte sie gegen einen Baum und verletzte sich vermutlich schwer im Bereich des Oberkörpers. Sie wurde von der Skirettung Klippitztörl erstversorgt und in weiterer Folge vom Rettungshubschrauber C12 unter schwierigen Bedingungen geborgen und ins Klinikum Graz geflogen.