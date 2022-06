Bereits zum 5. Mal wird die Erde rund um den Wiener Prater für 2 Tage erbeben, wenn zum Pratercatchen gebeten wird. Garantiert wird die Veranstaltung auch zum 5x ausverkauft sein.

Am 8. und 9.7.2022 steigen internationale und nationale Wrestlinggrößen in den Ring im Zelt der Liliputbahn.

Pratermastermind und Wrestlingpromoter Marcus Vetter holt wie jedes Jahr das Who is Who der europäischen Wrestlingszene in den Wiener Prater.

Aus Japan kommt der asiatische Spuckteufel Yoshihiro Tajiri, von der britischen Insel Doug Williams. Mit dabei auch der belgische Shootingstar Mike D. Vecchio, sowie der arabische Riese und Fernsehbösewicht Georges Khoukaz.



In einem Fatal-4-Way-Match werden am Freitag 4 Spitzenkämpfer um den Finalkampf für den Praterpokal rittern. Der Gewinner tritt am Samstag gegen den Vorjahrsieger und damit Titelverteidiger Fabio Ferrari an. Er ist sicher Italiens Aushängeschild punkto Arroganz.

2021 kam er ja zum Sieg wie die Jungfrau zum Kind, da Obermacker Michael Kovac unfair in den Kampf gegen Peter White eingriff und somit den Tripplesieg für den Lokalmatador vereitelte.

Seitdem herrscht zwischen den beiden Protagonisten eine Fehde die sich gewaschen hat.

Bereits zweimal versuchte der Modellathlet Peter White den Unsympathler Kovac den Garaus zu machen, aber jedesmal siegte das Böse mit unlauteren und unerlaubten Mitteln.

Am Freitag abend gibts zum dritten und letzenmal die Chance den Ex-Heumarktkämpfer zu zeigen wer der Herr im Hause ist.

Das letztemal deshalb, weil laut einem Vertrag, der Liebling der Massen bei einer Niederlage seine Karriere beenden muß.

Sollte jedoch Eiweißshake gegen 16erBlech die Oberhand behalten, muß der geschlagene und hoffentlich gedemütigte Kovac etwas Wichtiges tun, dass White einfordert, so steht es ebenfalls in der notariellen Vereinbarung.

Welche Gemeinheit dahintersteckt ist derzeit noch geheimer als der Sicherheitscode von Fort Knox.

Um den Kampf noch mehr anzuheizen, wurde als Ringrichter niemand geringerer als das Rauhbein unter den Wrestlern, der Söldner Franz Schlederer engagiert.

Damit wird das Wiener Publikum wohl Zeuge einer der härtesten und brutalsten Ringschlacht aller Zeiten.

Natürlich gibt es auch Titelkämpfe zu sehen, wie der Tag-Team Kampf der Champions Patrick Schulz/Karsten Kretschmer gegen die Steirer Team Turbulence.

Publikumsliebling Igooor wird einen Angriff auf den Europatitel starten und den Italiener Fabio Ferrari herausfordern. Hier werden sicher nicht nur die Wrestlermuskeln beansprucht, nein auch die Lachmuskeln der Ringgäste werden garantiert aktiviert.

Auch Österreichs erfolgreichster Wrestler, mit den meisten Titeln, Chris Bambikiller Raaber wird den Ringstaub aufwirbeln.

Mit Robert Dreissker und Chris Colen sind weitere Top-Athleten der heimischen Wrestlerelite zu sehen.

Also auf in den Wurstlprater zum diesjährigen Pratercatchen.

8. und 9.7.2022 Einlass jeweils 18.30 Uhr Beginn: 19.30 Uhr

Restkarten sind noch erhältlich bei: Tickets Trafiks; Libro und oeticket.com

Die Wiener Bezirkszeitung wünscht beste Unterhaltung und wilde Kämpfe!