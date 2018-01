KRAUTROCK FROM OUTTA JAZZ

AT

Praterstern, 1020 Wien AT

Fluc , Praterstern , 1020 Wien AT

Ein Abend, drei Bands und von psychedelisch bis punkig alles dabei!!!



Half Baked Cheese (PSYCH-SCHRAMMEL-SHIT)

Super Sweet Reality (defekte Blues und Punk Gesänge)

Karaba (PHATE KRAUT-AKTION aus München)



Nach den Bands wird noch ein DJ von Hazy Dawgs bis in die Morgenstunden auflegen!



Eintritt 10 EUROS



AUßERDEM:

Können die ersten fünfzehn Gäste des abends einen Cheesie Shot eingießen, oder einen Super Sweeten Brownie genießen.



Also kommt vorbei und freaked out, besser wirds halt nicht.