Buchvorstellung - Astronomische Weihnacht

Woher kommt der Weihnachtsstern? War es ein Komet, eine Supernova oder eine besondere Planetenkonjunktion? Warum stellen wir zur Weihnachtszeit Bäume in unsere Stuben, die wir mit Lichtern schmücken?Und warum stellen wir eine Krippe mit dem Jesuskind, mit der heiligen Familie, mit Ochs und Esel unter diesen Baum? Woher und warum kommen die heiligen drei Könige zur Krippe? Und woher kommt der Weihnachtsmann und warum braust er mit einem von Rentieren gezogenen Schlitten über den Himmel? Die Antwort liegt in den Bildern am Himmel, in den Sternen und Planeten, in Sonne und Mond, denn die Menschen waren schon immer mit ihnen eng verbunden. Mehr in diesem Buch:Hain, Walter: Astronomische Weihnacht, erscheint demnächst im BoD-Verlag, Norderstedt.116 Seiten, zahlreiche Farbabbildungen, im A5-Format mit Klebebindung.Internet-Info: http://members.chello.at/ ~master.walter.hain/weihnachtsbaum_weihnachtsstern_und_weihnachtsmann.html