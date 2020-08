St. Veits Jugend läuft zur Hochform auf

ST. VEIT. Nach den tollen Ergebnissen in Pottenstein bestätigten die jungen Athletinnen des ULC Transfer St. Veit ihre tolle Form in beeindruckender Manier. Beim Sommermeeting in Schwechat verbesserte Janine Ziesemann ihre Bestmarke beim Hochsprung um weitere vier Zentimeter auf großartige 1,57 Meter. „Damit holte sich Janine die Führung in der österreichischen U14-Bestenliste wieder zurück. Diese hatte ihr kürzlich die Vorarlbergerin Paulina Fink vom TS Egg entrissen“, freut sich der stolze Obmann und Trainer Alfred Janisch.

Als jüngste Teilnehmerin in der Altersklasse U16 sicherte sich Valentina Urfahrer beim Lauf über 1.000 Meter mit einer neuen Bestzeit von 3:31,65 den tollen zweiten Platz. Ihre Teamkollegin Sarah Daxböck ging erstmals beim Sprint über 100 Meter an den Start und lief auf Anhieb eine ausgezeichnete Zeit von 14,13 Sekunden. „Wir freuen uns über diese hervorragenden Ergebnisse unserer jungen Athletinnen. Nach einer kurzen Wettkampfpause geht es am 22. und 23. August 2020 mit den U16-Landesmeisterschaften in der Südstadt weiter“, so Janisch.