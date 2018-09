Die Chemie stimmt: Alle Plätze vergeben

10.09.2018, 14:55 Uhr

Die Fachhochschule Krems hat keinen Platz mehr.

NÖ. Die Niederösterreicher sind chemisch veranlagt. Chemiker werden immer mehr gesucht, sie sind in der Wirtschaft wichtig, das zeigt der mit Ende Oktober 2018 beginnende neue Studiengang „Applied Chemistry“ an der Fachhochschule Krems. Die 25 Studienplätze sind bereits komplett ausgebucht. „Es gab sogar mehr Anmeldungen als berücksichtigt werden konnten“, teilte der Obmann des Fachverbandes der Chemischen Industrie Österreich Hubert Culik mit. „Der neue Studiengang in Krems setzt ein starkes Zeichen zur Ausbildung für die von uns benötigten Chemiker. Da die chemische Industrie recht vielfältig ist, werden auch unterschiedliche Module angeboten, um die erforderlichen Spezialisierungen für die Betriebe sicher zu stellen“, so Culik. Die 49 Betriebe der Chemischen Industrie in Niederösterreich, die für die Konjunkturstatistik Meldung legen, beschäftigen mehr als 7.100 Mitarbeiter und bilden 133 Lehrlinge aus. 2017 haben sie einen Umsatz von fast 2,8 Milliarden Euro erzielt. Zu den NÖ Leitbetrieben zählen der Erzeuger von Kunststoffrohren Pipelife in Wiener Neudorf, die Sanitärtechnik-Firma Geberit in Pottenbrunn, Air Liquide Austria GmbH in Schwechat mit technischen Gasen und Österreichs größter Produzent von Lacken, die Axalta Coating Systems Austria GmbH in Guntramsdorf.