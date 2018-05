Wallner krönt sich zum Worldrun Champion

07.05.2018, 08:23 Uhr

Wolfgang Wallner bestimmte von Beginn an das Tempo und lief die ersten rund 30 Kilometer gemeinsam mit Valentin Pfeil, der sein Rennen aber hier wie angekündigt beendete. Danach kämpfte sich der 54-Jährige von Wien entlang der Donau in Richtung Tulln. Mit beeindruckenden 64,18 Kilometer durfte sich Wallner am Ende über den Sieg in Wien freuen und durfte die ersten Glückwünsche von Rallye Dakar Sieger und Catcher Car Fahrer Matthias Walkner entgegennehmen. „Es ist ein Wahnsinn für mich, ich bin erst vor zwei Wochen den Wien Marathon in 2:35 gelaufen. Das ist wie ein Traum“, so der überglückliche Wolfgang Wallner unmittelbar nach seinem großartigen Erfolg. Insgesamt konnte weltweit mit über 100.000 registrierten Teilnehmern eine Spendensumme von rund drei Millionen Euro für die Rückenmarksforschung erzielt werden.