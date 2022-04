Auch am heurigen Ostersonntag, 17. April, zeigte sich wieder, dass der Osterball der Landjugend Oftering-Wilhering für junge Menschen über die Bezirksgrenzen hinaus ein Fixpunkt ist.

HÖRSCHING. Diese Beliebtheit aus ganz Oberösterreich zeigte sich an der Schlange der Reisebusse die Partygäste aus allen Bezirken nach Hörsching ins Kultur und Sportzentrun brachte.

Gut vorbereitet durch das Organisationsteam der Landjugend Oftering-Wilhering, vier Eingänge und Zutrittskontrollen, stellten sie die Gäste in einer Zweierreihe geduldig an um ins Kusz eingelassen zu werden

Mountain Crew und eine zünftige Mitternachtseinlage

Ein Fixpunkt der Unterhaltung bildete heuer wieder die Mountain-Crew. Die “Boyband aus den Alpen” aus Linz-Land besteht aus fünf Beach Boys in Lederhosen, bei denen Stimmung und Party an oberster Stelle steht. Mit ihrem Wirtshaussong landete die Band einen Viralen-Hit, der mittlerweile über 10 Millionen Mal auf TikTok geklickt worden ist. Darüber hinaus sorgte die Landjugend mit einer Platter-Show für die passende Mitternachtseinlage. Fazit: Nach zwei Jahren Pause aufgrund der Corona-Pandemie war dieser Partyabend der gelungene Startschuss in die Veranstaltungssaison.

Die Schnappschüsse der Fotobox vom Osterball 2022 der Landjugend Oftering-Wilhering

Osterball 2022 der Landjugend Oftering-Wilhering

findest du hier im Beitrag.

Osterball 2022 der Landjugend Oftering-Wilhering