Diese Meldung lässt sicher die Kinderherzen höher schlagen: Am 6. April gab es heuer schon die erste Osterhasen-Sichtung in Linz-Land – vor Ort im Garten vom Caritas-Standort St. Isidor in Leonding.

LEONDING/LINZ-LAND. Natürlich konnte auch eine gute Beschreibung abgegeben werden. „Er ist 1,70 Meter groß und sehr schön“, betonte ein Bursch.

Osterhase machte den Kindern die Suche nicht leicht

„Has‘, Has‘, Osterhas‘, wir möchten nicht mehr warten“, sangen die Kinder und Jugendlichen in St. Isidor, bevor der Garten für die große Suche freigegeben wurde. Gestaffelt machte sich jede Wohngruppe auf, ihr Gemeinschaftsnesterl zu finden, das Süßigkeiten, Eier und Armbänder enthielt. Der Osterhase machten den Kindern die Suche nicht leicht.

Darum kommt der Osterhase früher nach Leonding

Und die Anstrengung wurde belohnt: Bei Ostergebäck und Eierpecken ließen die Kinder und ihre Betreuern den Nachmittag ausklingen. Bei Ostergebäck und Eierpecken ließen die Kinder und ihre Betreuer*innen den Nachmittag ausklingen. Dass der Osterhase immer so früh kommt, stört die Kinder nicht. Im Gegenteil, wie ein Mädchen berichtet: „Letztes Jahr ist der Osterhase sogar dreimal zum mir gekommen - hier, Zuhause und bei meiner Oma“

Um Licht ins Dunkel zu bringen: Der frühe Besuch liegt darin begründet, dass der Großteil der 70 Kinder die Osterferien bei ihren Familien zu Hause verbringen.