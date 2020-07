Eines der spektakulärsten Events in Linz-Land fand bereits zum 40. Mal statt.

ST. MARIEN (red). Das Schlechtwetter, fast im Stundentag öffnete Petrus seine Schleußen, konnte den Partygästen nichts mehr anhaben, im Gegenteil: „Uns ist die asphaltierte Fläche bei der Eventlocation wichtig, somit bleibt dem Publikum die „Gatschpartie“ weiterhin erspart“, betont das Team der Jungen ÖVP St. Marien.

Nur der Parkplatz musste zur Forstner Mühle verlegt werden. Von dort wurden die Besucher mit dem Partybus zur Samareiner Gaudi 2019 gebracht. Ob im Partyzelt oder in der Weinlaube im gemütlichen Gewölbe, gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden.



Auch JVP-Bezirksobmann Gregor Eckmayr war wieder unter den Partygästen und gratulierte den Organisatoren: „Mich freut es ganz besonders, dass unsere Ortsgruppen im Bezirk so aktiv sind und große Partys organisieren, wie z.B. die Samareiner Gaudi, wo alle zusammenhelfen und an einem Strang ziehen. Somit können wir den Jugendlichen im Bezirk ein ultimatives Partyerlebnis garantieren. Aber wir sind nicht nur Partymacher sondern auch Gestalter der Politik und kümmern uns um die Anliegen der Jugendliche in den einzelnen Gemeinden.“

Der Reinerlös der Veranstaltung wird für die Weiterbildung der Mitglieder der JVP St. Marien und die Jugendarbeit verwendet.