Gegen 23.20 Uhr, am 27. Juni, fuhr ein 23-jähriger, slowenischer Staatsbürger einen Pkw in Traun, Johann-Roithner-Straße, in Fahrtrichtung Schulstraße. Der Lenker kam aus unbekannter Ursache von der Straße ab und kollidierte mit einem Gartenzaun.

TRAUN. Am Unfallort beobachteten Zeugen, wie der junge Mann versuchte, den Pkw wieder auf die Straße zu lenken. Aufgrund des offensichtlich alkoholisierten Zustandes wurde der 23-Jährige, von den alarmierten Polizisten, zu einem Alkotest aufgefordert. Dieser scheiterte jedoch nach vier Versuchen.

„Unbekannter hat mich gebeten, den

Wagen von der Unfallstelle zu entfernen“

Ab hier wird es unglaubwürdig. Der 23-Jährige versuchte den Beamten weiszumachen, dass er nicht mit dem Auto gefahren ist, sondern lediglich spazieren gegangen, als ihm eine unbekannte Person die Fahrzeugschlüssel gab und ihn bat, den Wagen von der Unfallstelle zu entfernen.

Alkolenker ergriff die Flucht

Daraufhin forderten die Beamten den Alkolenker auf, zur Klärung des Sachverhaltes mit zur Polizeiinspektion zu kommen, worauf dieser zu Fuß die Flucht ergriff und nach kurzer Verfolgung angehalten und festgenommen werden konnte. Die Fahrzeughalterin konnte ausgeforscht werden und der Schlüssel des Pkws wurde an die 20-jährige Frau ausgehändigt. Die Frau gab an, dass der 23-Jährige bei ihr zu Besuch gewesen sei und ihren Pkw ohne ihre Erlaubnis in Betrieb genommen habe. Auf der Dienststelle zeigte sich der 23-Jährige dann zum Sachverhalt geständig.