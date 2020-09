Der ÖAAB Kronstorf veranstaltet gemeinsam mit dem ÖAAB Hargelsberg und ÖAAB Dietach einen Elternworkshop der OÖ Kinderwelt für sicheren Internetumgang. Die OÖ Kinderwelt setzt einen Schwerpunkt mit einer Kampagne, die sich mit dem Umgang von Kindern mit digitalen Medien und dem Internet beschäftigt, einen Schwerpunkt in Sachen Medienerziehung. Seitdem werden unter dem Motto „Happy Klick“ in ganz Oberösterreich Workshops veranstaltet, die Eltern in diesem Bereich unterstützen sollen.

Am 09.09.2020 findet auch im Restaurant Metzenhof ab 19 Uhr ein solcher Workshop statt, zu dem der ÖAAB Kronstorf, ÖAAB Hargelsberg und ÖAAB Dietach recht herzlich einlädt.

„Eltern brauchen bei diesem Thema Unterstützung. Bereits junge Kinder kommen sehr bald in Kontakt mit Handy, Internet und Co. Umso wichtiger ist es, ihnen von Anfang an einen guten Umgang mit den Neuen Medien und sozialen Netzwerken zu vermitteln. In unseren Happy-Klick Workshops geben wir Eltern genau dafür das nötige Rüstzeug“, so Kinderwelt Obfrau Mag. Helena Kirchmayr.

„Wir freuen uns sehr auf den Workshop und haben schon jetzt einige positive Rückmeldungen erhalten, weil wir dieses aktuelle Thema aufgreifen und Elternbildung in dem Bereich anbieten! “, zeigen sich die Organisatoren der ÖAAB Ortsgruppen erfreut.

Die Trainer der Workshops sind Experten in dem Bereich und das Workshopprogramm bietet eine Mischung aus hilfreichen Informationen und sehr praktischen Tipps und Tricks. In den knapp 90-minütigen Workshops kommt auch der Austausch mit den Eltern nicht zu kurz, schließlich sind sie diejenigen die täglich mit dem Thema konfrontiert sind.

Workshopbuchungen für diverse Organisationen und Vereine werden gerne unter kinderwelt@kiwe.at oder unter 0732/7620620 entgegengenommen. Nähere Infos zur Kampagne und den Angeboten gibt es unter www.happyklick.at zu finden.