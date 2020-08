43 Wanderungen, 17 Fernwanderwege und 29 Pilgerwege laden im Bezirk Linz-Land zum Entdecken ein.

BEZIRK. Egal ob Natur pur genießen oder wandernd Kultur erleben: In Linz-Land warten viele Höhepunkte auf Wanderer und Genießer und Sportbegeisterte. So kann man etwa im geschichtsträchtigen Kürnbergwald auf den Spuren der alten Römer wandern. Kulturliebhaber kommen am Sinfoniewanderweg zu Ehren Anton Bruckners auf ihre Kosten.

Breit gefächertes Angebot



Angefangen bei den malerischen Traunauen bis hin zu Oberösterreichs größtem Motorikpark in Ansfelden, bietet der Bezirk für jeden Gusto das Passende an. Die BezirksRundschau hat sich die verschiedenen Angebote genauer angesehen und präsentiert in diesem Überblick fünf Rundwanderwege, die nicht allzu lang oder anspruchsvoll und auch mit Kindern einen Spaziergang wert sind. Wem dies noch nicht reicht, der findet auf der Homepage der Leaderregion Linz-Land unter www.linz-land.at weitere zahlreiche Wander- und Freizeittipps in den Gemeinden von Linz-Land.

Wanderrouten im Bezirk:



Holzknechtrunde

Start: Startplatz Donaufähre Wilhering Ufer

Länge: 15 Kilometer

Zur Wanderung: Eine etwas längere Wanderung, die sich aber bezahlt macht , wird man doch mit einem Ausblick ins Mühlviertel belohnt. Über das Rosenfeld geht es zwischen Wiesen und Feldern hinauf zur 1000-jährigen Linde, Panoramblick inklusive. Der Rückweg erfolgt entlang des Donauufers.

Sinfoniewanderweg

Start: Anton Bruckner Centrum oder Anton-Bruckner-Museum , Ansfelden

Länge: 9,2 Kilometer

Zur Wanderung: Über zehn Stationen erfährt man von Ansfelden nach St. Florian und zurück alles über den bekannten Komponisten Anton Bruckner. Dank leihbarer MP3-Player können Interessierte die Wanderung auch audiovisuell erleben.

Turmwanderweg

Start: Turm 9 – Stadtmuseum Leonding

Länge: 6,2 Kilometer

Zur Wanderung: Diese spannende „Rundreise“ entführt die Wanderer in vergangene Zeiten. Sie bietet Einblicke in die einzigartige Befestigungsanlage und beantwortet dabei auch die Frage, was es mit den Türmen – ursprünglich waren es einmal neun – in Leonding auf sich hat.

Arnulfweg

Start: Gemeindeamt neben der Pfarrkirche, Neuhofen

Länge: 13,36 Kilometer

Zur Wanderung: Mit dem höchsten Punkt auf 365 Metern ist der Arnulfweg vielleicht keine allzu große sportliche Herausforderung, muss er auch nicht: Der Wanderweg, der am Schloss Weißenberg sowie der Eder-Kapelle vorbeiführt, besticht durch seine schönen Eindrücke.

Prinzensteig

Start: Waldschule beim Pfarrheim in Wilhering

Länge: 13,2 Kilometer

Zur Wanderung: Auf den Spuren der alten Römer wandelt man am Prinzensteig im Kürnbergwald im Gemeindegebiet von Wilhering. Höhepunkt des teils alpin anmutenden Steigs ist der Römerturm, ein im zweiten Jahrhundert erbauter Wachturm, der erst 1936 entdeckt wurde.