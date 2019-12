Ferry Öllinger, bekannter Schauspieler aus Leonding, über seine Definition zur Weihnachtszeit.

Als Schauspieler sind Sie auch in der „besinnlichsten Zeit“ des Jahres gefordert. Wann außer zu Weihnachten, haben Sie Moment der Ruhe? Öllinger:

Heuer habe ich mit Ende Oktober zu drehen aufgehört. Mitte Dezember beginnen die Proben im Theater Phönix zum Stück „Die Affäre Odilon“ von Thomas Baum. Die Zeit zwischen diesen beiden Jobs verlief relativ ruhig, bis auf einige Auftritte für Benefiezlesungen. Ich hatte also genügend Zeit mich in die besinnliche Phase des Jahres einzufinden.

Was bedeutet das Weihnachtsfest für Sie?

Weihnachten ist für mich ein grosses Familienfest, eine Zeit in der man ein wenig zur Ruhe kommt.

Welches Weihnachtsfeste ist dem Leondinger Ferry Öllinger besonders in Erinnerung geblieben und warum?

In den 70er Jahren ist einmal genau am 24. Dezember ein Bauernhof in der Nachbarschaft abgebrannt. Das war naturgemäß ein trauriger Weihnachtsabend.

Gibt es in Ihrer Familie zu Weihnachten bestimmte Traditionen, die immer wiederholt werden?

Seit Jahren teilen wir mit meiner Schwester den Christbaum. Dieses Christbaum - Sharing kam dadurch zustande, dass ihre Familie immer am 25.12. zum Schiurlaub fährt und der geschmückte Baum bei uns die Weihnachtsferien in unserer Wohnung verbringt. Den Heiligen Abend feiern wir gemeinsam mit beiden Familien und dem gemeinsamen Baum.

Was wünschen Sie sich? Was verschenken Sie?

Ich halte es da mit Joachim Ringelnatz: "Schenke herzlich und frei. / Schenke dabei, / was in dir wohnt / an Meinung, Geschmack und Humor, / so dass die eigene Freude zuvor / Dich reichlich belohnt."

Ist auch ein Weihnachtsbesuch bei den Verwandten in Linz-Land geplant?

Ja natürlich, der Christtag ist großes Familientreffen, immer bei einem anderen Familienmitglied, heuer bei uns in Urfahr-Umgebung. Aber am Stefanietag treffen sich alle wieder zum Namenstag der Mutter am elterlichen Hof in Linz-Land.

Mehr Zeit mit der Familie bis gesünder leben: Viele Österreicher nehmen sich Vorsätze für das neue Jahr. Ihre Vorsätze sind?

Selber dazu beitragen um möglichst gesund zu bleiben.