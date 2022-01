Vier langjährige Bürgermeister erzählen, wohin es sie nach der Amtsniederlegung verschlagen hat.

LINZ-LAND. „Neu gewonnene Zeit“ – so bezeichnen manche Polit-Abgänger die Phase, die auf ihren Rücktritt oder gar ihre Abwahl folgt. Nach etwas mehr als 100 Tagen seit Beginn der neuen Legislaturperiode stellt sich die Frage: Was machen die Bürgermeister aus dem Bezirk Linz-Land, die im Herbst 2021 ihr Amt abgegeben haben? „Ich mache alles Mögliche und bin sportlich sehr aktiv. Darüber hinaus kann ich die gewonnene Freizeit – bin ja jetzt Pensionist – mit meiner Familie genießen“, freut sich Günter Engertsberger. Nach 18 Jahren an der Spitze der Gemeinde, löste Christian Maurer (ÖVP) den bisherigen Neuhofner Ortschef ab. „Fad wird mir sicher nicht. Ich habe einige Angebote für Funktionen – zum Beispiel im Pensionistenverband auf Bezirksebene – aus der Partei. Mit meiner Expertise werde ich die Jungen in der SPÖ Neuhofen als Gemeindevorstand unterstützen.“

„Nein, der Christian braucht keine Ratschläge“

Ein Ratschlag für seinen Nachfolger am Bürgermeistersessel? Engertsberger: „Nein, der Christian braucht keine Ratschläge. Ich bin gespannt, wie der neue Bürgermeister jetzt tut. Es ist nicht gut, wenn er als junger Familienvater nicht oft zu Hause ist.“ Ansfeldens ehemaliger Stadtchef Manfred Baumberger musste erst mal mit der neuen Situation umgehen lernen.

„Wertschätzung gefällt mir“

Bei der Stichwahl im Oktober 2021 errang sein Herausforderer Christian Partoll (FPÖ) das Bürgermeisteramt. „Mir kommt vor, die Leute sind netter als früher. Die Wertschätzung der Menschen auf der Straße, die gefällt mir“, freut sich Baumberger. Besser fühlt sich der leidenschaftliche Sportler auch wieder, seitdem er sich nun wieder dem Laufen widmet. „Ich gestehe, das letzte Mal habe ich vor zwei Jahren die Laufschuhe angezogen.“ Bevor sich Baumberger wieder einer neuen beruflichen Herausforderung stellt, dazu verrät er demnächst mehr, widmet er sich gerade voll und ganz seinem Lieblingsverein, dem ASK Nettingsdorf – Bogensport Ansfelden. Baumberger: „Wir richten am 7. und 8. Oktober das größte Bogensportturnier Österreichs aus. Auf das freue ich mich schon.“

„Nun sind wir in die Position der Kontrolle gerutscht“

Die politische Laufbahn nicht beendet, hat Ofterings ehemaliger Bürgermeister Dietmar Lackner. Der Direktor der Mittelschule Ansfelden ist nun als SPÖ-Fraktionsobmann und Gemeindevorstand in Oftering aktiv: „Natürlich schmerzt es mich, dass Dinge, die man sich fix vorgenommen hat, durch das Wahlergebnis nun nicht mehr umgesetzt werden können. Auf der anderen Seite wollte die Bevölkerung einen Wechsel und meine Nachfolgerin soll die Chance bekommen, sich zu bewähren. Nun sind wir in die Position der Kontrolle gerutscht.“ Lackner freut sich dennoch, „mehr Zeit für die Familie zu haben und einmal ein gutes Buch lesen zu können“.

So könnte man den schönsten Abschied

aus der Politik beschreiben

Wenn es am schönsten ist, dann soll man aufhören: So könnte man den Abschied von Dietmar Kapsamer (SPÖ) aus der Politik in Kirchberg-Thening beschreiben. Bereits im März 2021 übergab Kapsamer das Amt an seinen Vizebürgermeister Peter Breitenauer. Dieser wurde in der Bürgermeisterstichwahl im Amt bestätigt. Kapsamer: „Nach zwölf Jahren wieder die absolute Mehrheit im Gemeinderat zu holen – als Teil des Teams rund um Peter Breitenauer und der SPÖ – war auch eines der schönsten Abschiedsgeschenke.“ Abseits seiner Funktion als eiserne Reserve im Gemeinderat, ist Kapsamer oft wandern.

Weitere Wechsel im Bürgermeisteramt:

• Pasching: Peter Mair (SP) trat nach 14 Jahren Amtszeit nicht mehr zur Wahl an. Auf ihn folgte Markus Hofko (ÖVP).

• Pucking: Robert Aflenzer (ÖVP) musste sich in der Stichwahl seinem Herausforderer Thomas Altof (FPÖ) geschlagen geben.

• St. Marien: Bürgermeister Helmut Templ (VP) hat nach 18 Jahren nicht mehr kandidiert. Die Bevölkerung wählte Walter Lazelsberger zum Nachfolger.

Fakten:

Wie wird der Ortschef gewählt?

Der Bürgermeister wird direkt vom Volk gewählt. Nur in Niederösterreich, der Steiermark und in Wien wählt der Gemeinderat den Bürgermeister.

Kann der Bürgermeister abgesetzt werden?

Mit einer Zweidrittelmehrheit kann der Gemeinderat, mittels Misstrauensantrag, den Bürgermeister absetzen.