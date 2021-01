Michaela Billinger, Leitern des AMS Traun über derzeitige Lage am Arbeitsmarkt und Strategien zum Gegensteuern.

Welche Auswirkungen hatte die Corona-Krise auf die Arbeit des AMS Traun?

Billinger: Wie zu erwarten hat sich die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr krisenbedingt erhöht. Auch wir im Bezirk Linz-Land verspüren immer mehr, dass die Dynamik am Arbeitsmarkt abnimmt, nicht zuletzt durch Lockdown und die fehlenden Saisonbeschäftigungen. Die Anzahl der Arbeitslosen im Bezirk Linz-Land beträgt mit Ende November 4.537 Personen. 2.093 Frauen und 2444 Männer. Die Arbeitslosenquote beträgt 6,4 Prozent, das bedeutet eine Steigerung von 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr (5 Prozent November 2019).

Knapp 30 Prozentmehr Menschen in unserem Bezirk sind aktuell von Arbeitslosigkeit betroffen. Dies bedeutet einen Zuwachs in allen Altersgruppen, außer bei den Jugendlichen bis 19 Jahren. Die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit hat sich im AMS Traun gegenüber dem November des Vorjahres um 30 Tage verlängert. Die Langzeitarbeitslosigkeit (Personen, die über ½ Jahr beim AMS gemeldet sind) hat sich sogar verdoppelt. Bei jenen Personen, die über 1 Jahr arbeitslos sind, liegen wir im November bei einem Zuwachs von 68%. Der Zugang an offenen Stellen hat sich um über 100 reduziert. Lediglich bei den Lehrstellen stehen derzeit mehr offene Lehrstellen als Lehrstellensuchende zur Verfügung.

Dennoch haben wir im Bezirk Linz-Land gegenüber den Geschäftsstellen Linz, Wels und Steyr mit 6,4% die niedrigste AL-Quote im Zentralraum. Das liegt auch an den Betrieben, die mit innovativen Ideen die Krise meistern. Zusätzlich zu den Förderungen unterstützen wir nach wie vor zahlreiche Unternehmen mit der Kurzarbeitsbeihilfe.

Welche Branchen sind besonders von der Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit betroffen?

Besonders im Produktionsbereich können die Betriebe mit der Kurzarbeit durch diese schwierigen Zeiten kommen. Somit können Umsatzeinbrüche und vorübergehende Ausfälle von Aufträgen gut abgefedert werden. Dieses Instrument unterstützt nicht nur finanziell, sondern auch dabei, die Mitarbeiter im Unternehmen halten zu können, um kurzfristig wieder Aufträge annehmen zu können. Besonders in der Gastronomie und Hotellerie hat sich auch durch die Schließungen – Corona bedingt, die Saisonbeschäftigung verschoben oder zerschlagen. Diese Branche ist besonders auch von Arbeitslosigkeit betroffen. Auch im Handel ist der Anstieg von Arbeitslosigkeit immer mehr spürbar.

Welche Strategien wendet man im AMS Traun am um den Folgen der Corona-Krise entgegenzusteuern?

Durch den krisenbedingten Abbau von MitarbeiterInnen und den Schließungen von Unternehmen, werden nicht alle Beschäftigten wieder in ihren ursprünglichen Tätigkeitsbereichen eingesetzt werden. Dabei unterstützt das AMS Traun die arbeitslosen Menschen durch konsequentes Vermitteln und passgenaue Qualifizierungsmaßnahme beim Einstieg in den Arbeitsmarkt.

Beratungen über Aus- und Weiterbildung finden telefonisch, digital oder nach telefonischer Terminvereinbarung im Berufsinformationszentrum (BIZ) statt. Wir bieten von der Kurzausbildung bis hin zur Arbeitsplatzgenauen Qualifizierung (AQUA) sämtliche Qualifizerungsförderungen an.

Die Arbeits- bzw. Personalvermittlung steht dabei im Fokus. Neben der Qualifizierung zählen die Existenzsicherung und die Abwicklung der Kurzarbeit zu unseren zentralen Aufgaben.

Gerade in Zeiten wie diesen, ist es für uns eine Herausforderung, die erhöhte Pensum zu bewältigen.Durch eine interne Umorganisation haben wir uns auf die aktuelle Situation eingestellt und sind für unsere künftigen Herausforderungen, die uns 2021 erwarten, gut vorbereitet.

Im kommenden Jahr werden wir die Qualifizierungsaktivitäten steigern und unsere Beratungs- und Betreuungsangebote erweitern. Auch im Bereich e-Learning erhöhen wir unsere Plätze. Distance Learning wird bei Bedarf angeboten und im Bedarfsfall werden Leihgeräte zur Verfügung gestellt.