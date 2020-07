Bereits mehr als 80 Haushalte profitierten im Bezirk Linz-Land von der Unterstützung.

LINZ-LAND (red). „Im Zeitraum Juli 2017 bis Februar 2019 haben allein in Linz-Land mehr als 80 Haushalte von diesem Förderangebot profitiert“, betont OÖVP-Klubobfrau Helena Kirchmayr.

Neben diesem Förderprogramm des Landes, das zum Umstieg motivieren soll, hat der Landtag ein Aus für Ölheizungen im Neubau bereits beschlossen, das mit 1. September 2019 in Kraft treten wird. „Das ist ein wichtiger Schritt weg von fossilen Energieträgern und hin zu sauberen Heizungen in neuen Gebäuden in OÖ“, so Kirchmayr.

Vom Verbot ausgenommen sind Um- und Zubauten von bestehenden Gebäuden sowie der Tausch von bestehenden Feuerstätten. „Die neuen Regelungen müssen auch für die Eigentümer zumutbar sein“, kommentiert Kirchmayr die Ausnahmen, die aber nur eine marginale Minderheit betreffen werden.

„Das Ölheizungsverbot trägt zur Erreichung der Klimaschutzziele und zur Reduktion der Treibhausemissionen bei", betont Kirchmayr.

Insgesamt gibt es für den Ersatz einer Öl-Heizung durch eine Pelletsheizung, Wärmepumpe, Solaranlage oder einen Fernwärmeanschluss, verbunden mit einer Öl-Tankentsorgung, bis zu 3.900 Euro Landesförderung. Zusammen mit dem „Raus aus dem Öl“-Bonus des Bundes können sogar bis zu 8.900 Euro abgeholt werden.