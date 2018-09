Bücher Bücher Bücher

22.09.2018, 11:45 Uhr

sind wieder unser Ziel. Ambeginnt die Sammlung im Pfarrheim Neuhofen/Kr.Durchforsten Sie bitte Ihre Bibliothek. Ob Kinderbücher, Kochbücher, Romane, Sachbücher. Schaffen Sie Platz für Neues! Denn am 20.+21.10.2018 findet wieder der Riesen-Bücher-und Medienflohmarkt in Neuhofen an der Krems statt. Sie finden wie gewohnt in 30 Kategorien sortiert Ihr Lieblingsgebiet, aber auch DVDs, viele hundert CDs, Noten, Comics, Computerspiele, Briefmarken, Ansichtskarten,...Mit Ihren Schätzen unterstützen wir wie immer ein Bildungsprojekt für benachteiligte Jugendliche - dieses Mal in Afrika.