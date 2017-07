Paschinger Taxiunternehmen Vondrak ist insolvent

24.07.2017, 18:20 Uhr

Wie der Kreditschutzverband von 1870 am Montag in einer Aussendung meldete, wurde über das Taxiunternehmen Vondrak Horst e.U. ein Konkursverfahren am Landesgericht Linz beantragt.

Zusätzliches Geschäftsfeld brachte das Minus

PASCHING (red). Im Unternehmen sind 38 Dienstnehmer beschäftigt. Die Verbindlichkeiten gibt das Unternehmen mit 1,9 Millionen Euro bekannt. Die Aktiva belaufen sich laut ersten Informationen des KSV von 1870 auf 1,3 Millionen Euro.Hinsichtlich der Insolvenzursachen verweist man darauf, dass man im Jahr 2007 ein zusätzliches Geschäftsfeld mit dem Handel mit Reifen und Felgen etablierte. Mit diesem Reifenhandel wurden Verluste erwirtschaftet, die die Gewinne im Bereich Taxiunternehmen aufzehrten. Die Angaben der Schuldnerfirma konnten in der kurzen Zeit vom KSV1870 noch nicht überprüft werden.

1970: Wurzeln des Unternehmens reichen weit zurück

Die Wurzeln des Traditionsunternehmens reichen bis ins Jahr 1970 zurück. Der Vater des jetzigen Inhabers legte mit dem Kauf einer Taxikonzession für ein Fahrzeug den ersten Meilenstein für das Unternehmen. Mittlerweile sind vierzehn Fahrzeuge im Einsatz. Das Unternehmen ist zudem im Bereich Krankentransporte sowie als Flughafentaxi tätig.