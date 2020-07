Die Bedeutung von Bewegung für die Gesundheit

Liebe Leserinnen und Leser!

Bewegen Sie sich genug?

Dass Bewegung insbesondere die Implementierung einer gewissen Schrittzahl im Alltag für die Gesundheit und einen schlanken Körper unbestritten sind haben wir in diesem Blog bereits erörtert.

Wissenschaftlich betrachtet

Ich möchte heute das Thema "Schritte" wissenschaftlich betrachten.

Ein Team der nationalen Krebsforschungsinstituts in den USA rund um Pedro F. Saint-Maurice hat 4900 Personen im Alter von 40 Jahren und darüber mit Hilfe von Schritte Zählern zwischen 2003 und 2006 untersucht. Im Durchschnitt verbuchten die Probanden 9000 Schritte auf ihrem Konto, wobei der Wert tatsächlich stark variierte.

2015, also etwa 10 Jahre später waren von den untersuchten Personen 1165 gestorben, wobei 419 Todesfälle eine kleine Gruppe von 655 Personen betraf, die damals weniger als 4000 Schritte am Tag zurückgelegt hatten. Ein überproportionaler Wert, ca 64%.

Bei 1727 Personen die 4000 bis 8000 Schritte gingen waren es nur 488 ( ca 28,3%) und bei jenen die über 8000 Schritte gingen nahm die Sterblichkeit deutlich ab.

Ein deutliches Ergebnis!

Fazit

Was können wir daraus ableiten?

Daraus können wir für uns folgende Schlüsse ziehen: Unsere bisherigen Annahmen decken sich mit der gegenständlichen Studie, was nicht überraschend ist, wobei auch andere Faktoren der Probanden einbezogen werden müssten um ein absolut gültiges Ergebnis zu Erlangen. Aber dennoch hat mich das Ausmaß der Auswirkungen der Schritteanzahl nachdenklich gemacht. Deshalb, weniger Sitzen - raus aus dem Sessel - und mehr und regelmäßige Bewegung erhält unsere Gesundheit. Und nicht zu vergessen, auch unsere Lebensqualität. Es muss nicht unbedingt intensiver Sport sein der uns zu einem gesunden Leben führt.

Bewegung ist ein Multiplikator beim Faktor Gesundheit, eine einfache Möglichkeit, die nahezu überall nutzbar ist.

"Wer rastet der rostet" in diesem Sinne bleiben Sie mir gewogen.

Liebe Grüße

Roland Wiednig

