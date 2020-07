Schüler und Lehrer der HBLA Lentia fertigten seit Beginn der Corona-Krise Gesichtsmasken für verschiedene Einrichtungen und Unternehmen an. Die Spenden aus diesem Projekt kamen nun der UFO Jugendnotschlafstelle in Linz zugute.

LINZ. Die HBLA Lentia gilt als Schule mit hohem sozialen Engagement. Für unterschiedliche Einrichtungen und Firmen fertigten die Schüler und Lehrer Gesichtsmasken an. Von Beginn an war klar, dass mögliche freiwillige Spenden dafür, einer sozialen Einrichtung zugute kommen sollten.

500 Euro fürUFO Jugendnotschlafstelle

Nun konnte ein Scheck in Höhe von 500 Euro an die UFO Jugendnotschlafstelle übergeben werden. Die gemeinnützige Linzer Initiative unterstützt junge Menschen auf ihrem Weg in die Eigenständigkeit. Bei der Spendenübergabe an die stellvertretende Leiterin von UFO, Michaela Weiß, konnten Direktorin Regina Reiter und Fachvorständin Ulrike Sandler einen kleinen Einblick in die perfekt geführte Sozialeinrichtung gewinnen.

„Wir sind überzeugt, dass die durch das Engagement der SchülerInnen und Lehrkräfte zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel in der Jugendnotschlafstelle UFO Linz Urfahr bestens investiert sind“, so die beiden Pädagoginnen.