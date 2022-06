Der 83-jähriger Besitzer des Autos erwischte den Jugendlichen dabei, wie er im Wagen saß und ihn starten wollte.

LINZ. Ein 83-jähriger Linzer alarmierte heute (26. Juni 2022) Mittag die Polizei. Ein fremder Mann sei in seinem Wagen, der in einem Innenhof in der Linzer Denkstraße geparkt war, gesessen und habe versucht, das Auto zu starten. Erst als der Senior den Unbekannten ansprach, sei der aus dem Innenhof geflüchtet. Als sich die Polizisten ein Bild von der Lage machten, stellten sie fest, dass sich der Täter über die geöffnete Eingangstür Zutritt zur Wohnung verschafft haben muss und den Fahrzeugschlüssel mitgenommen hatte. Um das Auto abzusichern, wurde eine Radklammer angebracht.

Jugendlicher gestand die Tat

Da es eine sehr gute Beschreibung gab, fahndete eine Streife nach dem Täter und konnte ihn schon wenig später antreffen. Es handelte sich um einen 14-jährige Linzer – er wurde mit auf die Dienststelle genommen. Wie die Polizei berichtet, gestand der Jugendliche im Beisein seiner Mutter die Tat. Neben dem Fahrzeugschlüssel hatte er auch noch ein Handy aus der Wohnung mitgenommen. Die Polizei gab beide Gegenstände wieder an den 83-Jährigen zurück.