Ohne jegliche Rücksicht auf seine erst zwei Wochen alte Tochter wollte ein europaweit gesuchter Straftäter heute in der Stadt Linz flüchten. Allerdings kam er nicht weit und sitzt nun in er Justizanstalt Linz.

LINZ. Die Fahndung nach dem 26-jährigen polnischen Staatsbürger, der aufgrund eines polnischen EU-Haftbefehls zur Strafvollstreckung wegen Gewaltdelikten in Polen europaweit gesucht wurde, hatte das Landeskriminalamt Oberösterreich übernommen. In Polen verbüßte er bereits mehrere Haftstrafen wegen Gewaltdelikten. Am 3. Juli 2022 konnte er in Linz beim Verlassen der Wohnung seiner 19-jährigen Freundin lokalisiert werden. Als ein Polizist ihn ansprach, wollte der Gesuchte flüchte. Er stieß den Kinderwagen, den er schob und in dem sich seine zwei Wochen alte Tochter befand, zur Seite und rannte los. Der Beamte verfolgte ihn, holte ihn ein und nahm ihn fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurde er in die Justizanstalt Linz eingeliefert.