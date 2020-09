Die spektakuläre Flucht eines mutmaßlichen Autodiebes endete erst Stunden später mit der Festnahme des Verdächtigen am Linzer Hauptbahnhof. Ein Polizist musste sich durch einen Sprung vor dem flüchtenden Auto retten.



LINZ. Dramatische Szenen spielten sich am 31. August bei der versuchten Anhaltung eines Fahrzeuges im Bereich der Leonfeldner Straße ab. Um 17.17 Uhr führten Polizisten Geschwindigkeitsmessungen durch. Ein mit 80 km/h fahrender Pkw hielt direkt auf einen Beamten zu, der sich mit einem Sprung zur Seite retten musste. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. In der Neufahrergasse hielt das Fahrzeug an und zwei Personen sprangen heraus. Der Lenker konnte in Richtung Haselbach flüchten, der Beifahrer festgehalten werden. Wie sich herausstellte, waren sowohl der Pkw als auch die Kennzeichentafeln gestohlen, weshalb der 19-jährige Linzer festgenommen wurde. Eine Intensivfahndung nach dem flüchtigen Lenker blieb vorerst erfolglos und wurde um 19 Uhr eingestellt.

Festnahme am Hauptbahnhof

Einige Stunden später, um etwa 23 Uhr konnte der Flüchtige, ein 23-jähriger Linzer, dann ebenfalls festgenomen werden. Geschnappt hat ihn eine Fußstreife am Hauptbahnhof, die auf eine Gruppe junger Männer im Bereich Kärntnerauge aufmerksam wurde. Drei Personen, darunter der 23-Jährige, begaben sich auffällig in den Innenbereich des Hauptbahnhofs. Der Gesuchte wurde von einem Polizisten durch lautes Zurufen aufgefordert stehen zu bleiben, versuchte jedoch zu flüchten. Der erneute Fluchtversuch endete aber bereits im Busterminal, indem der 23-Jährige seinen Rucksack wegwarf und auf die Knie ging.

Täter ist geständig

Er wurde festgenommen und zur weiteren Abklärung auf die Polizeiinspektion Hauptbahnhof Linz verbracht. Am nächsten Tag gestand der Verdächtige den PKW, sowie die Kennzeichentafeln gestohlen zu haben. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Der 19-Jährige wurde der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.