Eine Maske aus Stoff schützt andere vor Ansteckung, hilft lokalen Produzenten und schont die Umwelt. Wir haben mit einem Experten über die Wirksamkeit gesprochen und eine Auswahl an Linzer Produzenten zusammengestellt.

LINZ. Seit einigen Monaten ist das Tragen einer Maske im öffentlichen Raum schon fast zur Normalität geworden. Experten sind sich einig: Die Maske wirkt. "Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist nachweislich sehr wirksam. Es kommt dabei zu einer deutlichen Reduktion der Übertragung von infektiösen Tröpfchen", so Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler Universitäts Klinikum.

Maske schützt Mitmenschen

Man schütze dabei nicht sich selbst, sondern andere vor einer Ansteckung. Ausschlaggebend sei die korrekte Trageweise. "Die Maske muss Mund und Nase vollständig bedecken", sagt Lamprecht. Stoffmasken erfüllen dabei den Zweck ebenso gut wie Einwegmasken aus Papier. "Wird die Maske durch längeres Tragen feucht, so reduziert sich der Effekt", erklärt der Experte.

Maximal zwei bis drei Stunden tragen

Er empfiehlt daher eine maximale durchgehende Tragedauer von zwei bis drei Stunden. Dann sollte die Maske gewaschen werden, 60 Grad seien dabei ausreichend. Wird der Mund-Nasen-Schutz nur kurz beim Einkaufen getragen, könne man ihn mehrfach verwenden.

Regionales Design vom OÖ. Heimatwerk Foto: OÖ. Heimatwerk

hochgeladen von Silvia Gschwandtner

Preis: ab 11,90 Euro

Kontakt:ooe-heimatwerk.at

Das Besondere: "Heimat wirkt" – so das Motto vom OÖ Heimatwerk. Die Gesichtsmasken werden in der eigenen Schneiderei in Oberösterreich angefertigt. Verwendet werden dazu traditionelle Stoffe aus hundert Prozent Baumwolle.

Bunt bedruckte Stoffe bei Afridirndl

Foto: Afridirndl

hochgeladen von Silvia Gschwandtner

Preis: ab 10 Euro

Kontakt:afridirndl.com

Das Besondere: Sandra Andrews-Brandstätter designt Dirndl-Kleider aus afrikanischen Stoffen. Nun gibt es auf Wunsch passende Masken aus Bio-Baumwolle zum Wunschkleid dazu. Auch Kindermasken sind im Angebot.

Schickes Design von Bless this Mess Foto: Bless this Mess

hochgeladen von Silvia Gschwandtner

Preis: 15 Euro

Kontakt:blessthismess.com

Das Besondere: Mit dem "Nasenkleid" bietet die Linzer Designerin Maria Breitenberger eine farbenfrohe und modische Alternative des Mund-Nasen-Schutzes. Die Masken werden von Hand gefertigt und sind aus Baumwolle.

Nachhaltige Produktion bei Vresh Clothing Foto: Vresh Clothing

hochgeladen von Silvia Gschwandtner

Preis: 25 Euro für fünf Stück

Kontakt:vresh-clothing.com

Das Besondere: Die schlichten Stoffmasken in elegantem schwarz sind aus antibakterieller Baumwolle genäht. Wie alle Produkte des Linzer Modelabels wurde auch hier besonders auf Nachhaltigkeit bei der Herstellung geachtet.

Bunt und Bio bei Kaysoo Foto: Kaysoo

hochgeladen von Silvia Gschwandtner

Preis: 15 Euro

Kontakt: Herrenstraße 8

Das Besondere: Die bunten Masken aus Trevira Bioactive gibt es für Erwachsene und Kinder. Das Material enthält antimikrobiell wirksame Zusätze. Diese hemmen das Bakterienwachstum. Der Stoff ist mit bis zu 90 Grad waschbar.

Mit sozialem Hintergrund von der Creative Region

Foto: Jürgen Grünwald

hochgeladen von Silvia Gschwandtner

Preis: 25 Euro für drei Stück

Kontakt:creativeregion.org

Das Besondere: Mit der "Alles weird gut"-Maske möchte die Creative Region nicht nur positive Stimmung verbreiten, sondern auch den oö. Musiknachwuchs unterstützen. Der Verkaufserlös kommt dem Lautstark-Contest zugute.