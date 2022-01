LINZ. Ein bislang unbekannter Täter legte gestern, 5. Jänner 2022, kurz vor 19 Uhr und gegen 19.25 Uhr jeweils einen Brand in der Waschküche von Mehrparteienhäusern in der Linzer Auwiesenstraße. Hausbewohner nahmen Brandgeruch und Rauch wahr. Das erste Feuer konnten von einem Bewohner mit einem Wassereimer gelöscht werden. Der zweite Brand war schon zu weit fortgeschritten, sodass die Feuerwehr verständigt werden musste. Diese löschte das Feuer rasch und entlüftete das Kellergeschoss. Es entstand Sachschaden an einer Tür und einer Mauer.