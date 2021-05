Nach den Turbulenzen der vergangene Monate versuchen die Linzer Neos die "Ära Potocnik" hinter sich zu lassen. Bei der Mitgliederversammlung wurde Georg Redlhammer einstimmig als Spitzenkandidat bestätigt. Dahinter folgt ein junges Team mit einigen neuen Gesichtern.

LINZ. Vor eher kleinem Publikum setzten die Linzer Neos am Freitag, 28. Mai, zum Neustart an. Dieser war nach dem Abbruch des ersten Vorwahlprozesses aufgrund des Parteiausschlusses des designierten Spitzenkandidaten Lorenz Potocnik notwendig geworden. Mit Potocnik verließ auch ein Großteil der damaligen Kandidaten die Neos. 19 Parteimitglieder fanden sich so zur Mitgliederversammlung im Lentos ein. Mit Stimmübertragungen waren es 24 Personen, die schließlich über die Liste für die Gemeinderatswahl im Herbst entschieden haben.

Georg Redlhammer einstimmig gewählt

An der Spitze gab es keine Überraschung: Georg Redlhammer, einziger Kandidat für den ersten Listenplatz, wurde einstimmig als Spitzen- und damit Bürgermeisterkandidat bestätigt. Dahinter kam es durchaus zu Überraschungen. Der Parteivorstand der Neos hatte Birgit Wagner und Nikolaus Leutgöb auf die aussichtsreichen Plätze zwei und drei gereiht. Nach dem Mitgliedervotum finden sich auf diesen nun die beiden JKU-Studierenden Stefan Burgstaller und Sara Höller. Burgstaller hat gerade erste einen Wahlkampf hinter sich und konnte als JUNOS-Spitzenkandidat bei den ÖH-Wahlen an der JKU ein Plus erringen.

Eypeltauer: "Veränderung durchsetzen"

Bei seiner Begrüßung unterstrich Landessprecher Felix Eypeltauer die bundesweite Bedeutung des Zentralraumes für die Neos. Nach den ersten sechs Jahren im Gemeinderat gehe es nun darum, Veränderung durchzusetzen – mit Politikern einer neuen Generation, streut er Redlhammer Rosen.

Mehr Rock 'n' Roll für Linz



Dieser vermisst vieles in Linz, neben internationalem Format und Innovationsgeist auch den Rock 'n' Roll, den es in seiner Studienzeit, in den 80er und 90er-Jahren noch gegeben hätte. Inhaltlich bleibt Redlhammer noch vage, nennt aber die vier Schwerpunkte Lebensqualität, Unternehmertum, Bildung und Transparenz. Ich wollte in meinem Leben immer ins Tun kommen und das sehe ich auch jetzt so. Raunzen allein nutzt nichts. "Wir wollen Linz gemeinsam miteinander die verlorene Dynamik der letzten Jahre zurückgeben", so der 54-Jährige. Jedenfalls wollen die Linzer einen Beitrag leisten, damit die Neos im Herbst auch den Sprung in den Landtag schaffen.

Und so sieht die Neos-Liste für die Gemeinderatswahl aus:



Georg Redlhammer (54, selbstständig) Stefan Burgstaller (Jus-Student) Sara Höller (SoWi-Studentin) Birgit Wagner (Lehrerin) Nikolaus Leutgöb (Rechtsanwaltsanwärter) Tobias Ortner (WiWi-Student) Andreas Danner (Buchhalter) Ali Tahamatani Omran (Klinischer Prozessmanager) Martin Friedl (Produktmanager)

