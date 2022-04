Ein vom Herzen kommendes Vergelt's Gott sagt die Pfarre Linz - St Peter dem Autohaus Toyota & Lexus Mitterbauer und Opel Sulzbacher.

Beim Autofrühling am 8. - 9. April 2022 werden Spenden für die Ukrainehilfe der Pfarre gesammelt. Die Summe der eingegangen Spenden wird abschließend vom Autohaus verdoppelt.

Am Montag, den 11. April 2022 wird die Gesamtsumme der Spende durch Geschäftsführer Harald Wolf an Pfarrer Franz Zeiger übergeben.

Die Pfarre sagt ein herzliches DANKE - besonders auch im Namen jener Menschen, denen damit geholfen werden kann.