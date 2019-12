Bei einer Mitgliederversammlung stellte der finanziell angeschlagene Fußballverein FC Blau-Weiß Linz die Weichen für ein Weiterbestehen.



LINZ. Mit viel Spannung war die kurzfristig anberaumte Mitgliederversammlung des FC Blau-Weiß Linz erwartet worden. Im Vorfeld gab der gesamte Vorstand wegen der prekären Finanzlage seinen Rückzug bekannt. Bei der Mitgliederversammlung erhielt Per Vogl vom Verein das Mandat, den Verein juristisch zu beraten. Mit Manuel Wellmann und Sargon Mikhaeel wählten die Vereinmitglieder einen Sanierungsvorstand.

Rest der Saison mit Amateuren?



Um den Verein weiter im Profifußball behalten zu können, braucht es bis 30. Juni 2020 rund 800.000 Euro. Gelingt das Aufstellen des Summe in den nächsten Wochen nicht, wird der Verein die laufende Saison mit Amateurfußballern zu Ende spielen. Aufgrund der Lizenzbestimmugen der Bundesliga müssten die Königsblauen am Ende der Saison in die Regionalliga Mitte absteigen.