LINZ. Mit Dominik Thalhammer angelte sich der LASK den Erfolgstrainer des ÖFB-Damen-Nationalteams. "Es gibt wohl kaum jemanden, der in Österreich mehr Ahnung vom Frauenfußball hat", streut LASK-Geschäftsführer Andreas Protil seinem neuen Chefcoach Rosen. Da ist es nur konsequent, dass die Athletiker über den Aufbau eines konkurrenzfähigen Frauen-Teams nachdenken.

"Es geht um Spaß mit dem Ball"

Den ersten Schritt macht der LASK nun mit einem Talente-Scouting bei den Vier- bis Achtjährigen. Am 14. und 21. September lädt Schwarz-Weiß auf den Sportplatz Auwiesen zum "LASK Talente Tag". "Es geht hier für die Mädchen in den ersten Jahren natürlich nicht um hartes Training oder Drill. Es geht um Spaß mit dem Ball, Zeit mit Freundinnen verbringen, Training an der frischen Luft und auch gesunde Ernährung", so Protil. Für die Zukunft plant der LASK auch ein eigenes Frauen-Trainingszentrum sowie ein Stadion in Auwiesen. Anmeldung bei Marko Filipovic unter#+Tel. 0650/5346774 oder per E-Mail nachwuchs@lask.at