Von der Idee bis zur Fertigstellung in weniger als einem Jahr – Das neue Trainingszentrum der Fußballclubs LASK, FC Juniors OÖ und SV Pasching 16 ist so gut wie fertig.



LINZ/PASCHING. "Wenn alle zusammenarbeiten, dann kann Großes entstehen", so LASK-Geschäftsführer Andreas Protil. Was in Pasching innerhalb eines knappen Jahres aus dem Boden gestampft wurde, ist durchaus bemerkenswert. Rund ein halbes Jahr früher als geplant ist das neue Fußball-Trainingszentrum in Pasching so gut wie fertig. Bis September wird noch die Flutlichtanlage installiert, Asphaltierungsarbeiten sowei kleinere Adaptionen vorgenommen, erklärt Protil im StadtRundschau-Gespräch. Bespielt werden können die vier neuen Trainingsplätze schon jetzt.

Heimstätte für den SV Pasching 16

Zunächst war es mit dem LASK und den FC Juniors zwei Vereine, die am Platz in Pasching ihre Trainings absolviert haben. Dann kam mit dem SV Pasching 16 ein dritter Verein dazu – rasch führte die gute Nachwuchsarbeit bei den Paschingern dazu, dass mehrere Mannschaften um Trainingszeiten baten. "Pasching musste bisher auf mehreren Plätzen verteilt trainieren. Es ist wichtig, dass der Verein jetzt eine Heimstätte hat", so Protil.

Verzicht auf Mikroplastik

Eines der Ausweichquartiere der Paschinger war bislang auch die OÖ Fußballakademie am Seidelbastweg. Der dort beheimatete FC Juniors OÖ war es dann auch, der das gemeinsame Projekt Trainingszentrum initiierte. Weil nicht nur alle drei Vereine an einem Strang gezogen haben und auch der Paschinger Gemeinderat sich rasch einig war, sind nicht einmal ein dreiviertel Jahr später vier neue Trainingsplätze bespielbar. Drei Naturrasenplätze und ein Kunstrasenplatz sind es geworden. In Abstimmung mit dem Paschinger Bürgermeister und dem Land wurde vor Ort auch ein Pilotprojekt umgesetzt. Auf das übliche Granulat wird verzichtet und durch einen speziellen Sand ersetzt – der neue Trainingsplatz ist demnach mikroplastikfrei.

LASK-Damen-Team könnte in Pasching auflaufen

Ab Winter könnten dann neben den Jungs vom LASK, FC Juniors OÖ oder SV Pasching 16 dann auch Fußballerinnen am Paschinger Rasen auflaufen. Das Projekt Frauenfußball startet der LASK zunächst im Kinderbereich – trainieren sollen die Mädchen in Auwiesen. "Ab Winter starten wir dann mit der U15, die wird vielleicht dann gleich in Pasching trainieren", so Protil.