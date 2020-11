Der Lockdown würfelt die Spielkalender der Linzer Sportvereine ordentlich durcheinander. Während die Faustballer auf ihre Hallensaison verzichten müssen, greifen die Kicker des ASKÖ Diamant ab dem Wochenende voll an.

Faustball-Hallen-Bundesliga vorerst ausgesetzt



Der Faustballverband setzt die Hallen-Bundesliga aus. Davor hatte sich eine Mehrheit der Bundesliga-Teams gegen den geplanten Start Ende November ausgesprochen. Während in der ersten Bundesliga ein Spielbetrieb aufgrund der „Spitzensportregelung“ möglich wäre, sind in der zweiten Bundesliga weder Training noch Meisterschaftsbetrieb möglich. Von den 18 Teams der ersten Faustball-Bundesliga der Frauen und Männer haben sich 13 gegen den geplanten Meisterschaftsstart ausgesprochen. Die Bundesliga-Kommission kündigte bis Jahresende über die Durchführung einer verkürzter Saison in der 1. Bundesliga ab Mitte Jänner zu entscheiden.

"Für den Rhythmus sicher nicht ideal"



Am Wochenende hatten die Damen der Steelvolleys Linz Steg erzwungenermaßen spielfrei. Mehrere CoV-Fälle bei Gegner Innsbruck machten die Begegnung unmöglich. Die Steelgirls müssen nach Verschiebung des Gastspiels in Salzburg nun schon zwei Spiele nachtragen. „Für den Rhythmus ist das sicher nicht ideal", so Trainer Roland Schwab. In Zeiten sei es allerdings ein Privileg überhaupt spielen zu dürfen.

OÖ-Meisterschaft im Handball unterbrochen



Wie im Fußball-Unterhaus ruht auch bei den Handballern der SG Union Edelweiß/Linz AG derzeit der Ball. Im Gegensatz zu den Kickern hätte bei den Handballern den Winter durchgespielt werden sollen. Derzeit ist unklar wann und in welcher Form die verschobenen Spiele nachgeholt werden können. Der Verband wartet nun erst einmal das Ende des österreichweiten Lockdowns ab.

ASKÖ Diamant startet planmäßig in Futsal-Saison



Keine Saison-Verschiebung gab es bisher in der Österreichischen Futsal Liga. Der ÖFB gab grünes Licht für den planmäßigen Ligastart im November. Der ASKÖ Diamant bestreitet demnach sein Auftaktmatch Libero Graz planmäßig am Freitag – natürlich vor leeren Rängen. Bis Anfang Februar soll der Grunddurchgang fertig gespielt werden.

ÖFB Cup-Duell im dritten Versuch



In der 2. Runde des ÖFB-Cups trifft der FC Blau Weiß Linz am Samstag, 14. November auf SVG Reichenau. Geplanter Spielbeginn ist um 16 Uhr. Das Cup-Match musste davor bereits zwei Mal kurzfristig verschoben werden.