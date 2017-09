Anderswelt voll Natur & Sinnlichkeit: Der Grüne Erde-Store in Linz

28.09.2017, 00:00 Uhr

Das Öko-Unternehmen Grüne Erde präsentiert im seinem Store in Linz natürliches Wohnen, Schlafen, Mode und Bio-Kosmetik auf fünf Etagen und 740 Quadratmetern.



Natur-Oase in der Stadt

Düfte nach Lavendel, Zirbe und Kräuteröl; seidig glatte Holzoberflächen; natürliche Stoffe; bauschige Schurwolldecken. In komfortablen Sofas versinken, auf bequemen Naturmatratzen probelieben: Diese Anderswelt voll Natur und Sinnlichkeit ist der große Store von Grüne Erde in der Linzer Innenstadt.Das Öko-Unternehmen aus Scharnstein präsentiert auf fünf Etagen und 740 Quadratmetern eine Fülle von natürlichen, sozial fair gefertigten Produkten. Neben Naturmöbeln bietet der Linzer Store Wohnaccessoires, Heimtextilien, Öko-Mode, Naturkosmetik und die „Grüne Erde-Schlafwelt“.Hier kann man sich ausführlich beraten lassen, oder auf eigene Faust die Welt des natürlichen Wohnens und Schlafens erkunden. Man kann nach Lust und Laune probesitzen, probeliegen, Öko-Mode anprobieren, an der Bio-Kosmetik schnuppern.Man kann große Produkte bestellen und sich bequem nach Hause liefern lassen, kleinere gleich mitnehmen, oder nur einmal kurz im Store vorbeischauen – einfach so zur Erholung des Körpers, zur Entspannung des Geistes, zur Anregung der Sinne. Denn: Der Grüne Erde-Store ist eine Natur-Oase mitten in der Stadt!



Kontakt

Vereinbaren Sie einen individuellen Beratungstermin: www.grueneerde.com/storeberatung Grüne Erde-Store LinzBethlehemstraße 104020 LinzTel.: 07615 / 20 34 10E-Mail: beratung@grueneerde.comWeb: www.grueneerde.comMontag bis Freitag von 9 bis 18 UhrSamstag von 9 bis 17 Uhr