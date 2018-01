Jugendstück nach dem Tagebuch von Anne Frank (13+)



STÜCKINFO



Als Anne Frank 1942 zu ihrem 13. Geburtstag ein Tagebuch geschenkt bekommt, das sie Kitty nennt, ahnt sie nicht, dass sie damit einmal weltberühmt werden sollte. So lebhaft und amüsant sie darin auch die schwankenden Gefühle ihres Teenagerlebens beschreibt, so gefährlich und traurig sind ihre Zeit und ihre Lebensumstände. Als Jüdin muss sie sich nämlich zwei Jahre lang gemeinsam mit ihrer Familie und vier weiteren Menschen in einem Amsterdamer Hinterhaus vor den Nazis verstecken. Nur gut, dass sie wenigstens Kitty hat, ihre stumme Freundin aus Papier, der sie alles anvertrauen kann, z.B. ihre heimliche Liebe zu Peter, der ebenfalls im Versteck wohnt, und den sie anfangs gar nicht leiden konnte, oder ihre Eifersucht auf die große brave Schwester, aber auch, wohin sie nach dem Krieg reisen würde und dass sie, wenn sie überlebt, etwas Gutes für die Menschheit tun möchte…

SCHAUSPIEL

DAUER

KARTENINFO



RESERVIERUNG

VORVERKAUF

Anne Frank ist an einem unbekannten Tag im Jahr 1945 in einem deutschen Konzentrationslager gestorben. Da war sie keine 16 Jahre alt. Ihr Versteck war aufgeflogen, bis auf Annes Vater hat keiner der dort Untergetauchten den Holocaust überlebt.Basierend auf ihrem Tagebuch ist nun ein Theaterstück entstanden, das tief in Annes Gedanken- und Gefühlswelt eintaucht, viele Ereignisse aus dem Hinterhaus in Spielszenen nachzeichnet sowie den zeitgeschichtlichen Hintergrund dokumentiert. Neben ihren Pubertätsnöten kommt aber auch Annes Botschaft für Frieden und Verständigung nicht zu kurz, denn als Betroffene hat sie sich natürlich auch viele Gedanken über Krieg und Verfolgung gemacht und diese auf beeindruckende Weise niedergeschrieben. Immer schon wollte sie eine berühmte Schriftstellerin werden und auch wenn die Umstände ihres Erfolges schrecklich sind, zumindest diesen Herzenswunsch konnte ihr Vater ihr erfüllen, als er Kitty der Nachwelt übergab.Kristin Henkel, Alexander Lughofer, Samuel Pock KOMPOSITION & LIVE-MUSIK Rudi Müllehner STÜCKFASSUNG & INSZENIERUNG Cornelia Metschitzer LICHT & TECHNIK Florian Kirchweger, Michael Kment SUJET & GRAFIK & FOTOS Bernhard Mayer PRODUKTION Tribüne Linz1h30min (keine Pause)--PREISEReservierung/Abendkasse: EUR 20 (normal); EUR 18 / 16 / 14 / 10 / 8 (ermäßigt)Vorverkauf: EUR 18 (normal); EUR 16 / 14 / 12 / 10 / 8 (ermäßigt)0699 11 399 844karten@tribuene-linz.atDienstag bis Freitag, 14h-17h in der Theatermacherei, Eisenhandstraße 43 (neben Café Fino)und an der Theaterkasse im Foyer an Veranstaltungstagen.--