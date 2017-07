Kostenloser Selbstverteidigungskurs für Frauen* und Mädchen*

FIFTITU% bietet ab 7. September vierzehntägig ein Selbstverteidigungstraining für Frauen* an. Das Training unter Anleitung von Xhejlane Rexhepi findet unter der Maxime “Grenzen selbst bestimmen” statt. Im Mittelpunkt stehen Anleitungen um sich selbst zu schützen, um Gefahren frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls vermeiden zu können.Neben dem körperlichen Training, dass unterschiedliche, effektive Selbstverteidigungstechniken beinhaltet, wird vor Allem die psychologische Schulung eine wichtige Komponente spielen. Denn nur durch Förderung des Selbstvertrauens und der sekundenschnellen Abrufbarkeit situationsspezifischer Strategien kann ein selbstbestimmtes Auftreten trainiert werden und dadurch das Risiko, Opfer einer Gewalttat zu werden, reduziert.Dieser Kurs ist grundsätzlich für Frauen* und Mädchen* jedes Alters. Die Trainingseinheiten finden im Infobeisl des Willy*Fred Hauses am Graben 3 in Kooperation mit der Willy*Fred Hausgemeinschaft statt und sind für die Teilnehmer*innen kostenlos.

Termine :Do jeweils 18:30 – 20:00 vierzehntägig!7. September, 21. September5. Oktober, 19. Oktober2. November, 16. November, 30. November14. DezemberAnmeldeschluß : 15. August 2017 unter fiftitu@servus.at