Russische Künstlerin widmete sich Schönheit der Frau

LINZ/REICHENTHAL. Die in Reichenthal lebende russische Künstlerin Maria Davydova-Drobyszewska, sie nennt sich jetzt Marja Davidoff, präsentiert in dieser Woche ihre erste Solo-Ausstellung "Zinc White Earth – Allegories of White". Die Eröffnung findet am Samstag, 6. Mai, um 19 Uhr im Linzer Ursulinenhof statt und läuft dann bis 31. Mai.Die Ausstellung zeigt einen imaginären Bildraum lebensgroßer Allegorien.Marja Davidoff wurde 1986 auf die Halbinsel Krim geboren und ist aufgewachsen in New York. Sie studierte Kunstgeschichte, Malerei und Bildhauerei bei Rodekin in Mailand und Luigi Ontani in Rom. Seit 2007 lebt sie in Reichenthal.

"Es dauerte fast fünf Jahre, die Idee von diese Ausstellung zu realisieren. Es ist ein imaginärer Raum lebensgroßer Gemälde. Sie sind durch eine Empfindung vereinigt. Ich wollte die weibliche Figur in einem Symbol entwickeln, daher entfernte ich völlig den Hintergrund, überließ die Figur und ihre Gefühle völlig allein in der Leere. Jedes dieser Bilder ist vor allem eine Vision von Schönheit, eine Allegorie, kein Portrait. Die Bilder zeigen meine Idee der Schönheit, nicht eine Person", erklärte Davidoff in einem Künstlergespräch.