Gesundheitsförderungspreis für die Gesunde Gemeinde Hartkirchen

10.05.2017, 10:57 Uhr

Linz : Redoutensäle |

Die Gesunde Gemeinde Hartkirchen wurde mit dem Gesundheitsförderungspreis im Wert von 350 € für ihr Kochbuch "GESUND und GUAT" - im Lebens stehend genussvoll essen und wohlfühlen - mit und ohne Nahrungsunverträglichkeiten von der Abteilung Gesundheit des Landes OÖ bei einem Festakt geehrt.

Mit dabei war natürlich auch der langjährige Arbeitskreisleiter der Gesunden Gemeinde Hartkirchen Dr. Dipl. Ing. Helmut Holl, der im Zuge des Festaktes auch für sein, bereits 15-jähriges ehrenamtliches Engagement für die Gesunde Gemeinde Hartkirchen geehrt wurde, sowie der Bürgermeister Wolfram Moshammer als Vertreter der Gemeinde Hartkirchen.



In kleinem aber feinem Rahmen wurde am 5. Mai 2017 in den Redoutensälen des Landhauses zur Ehrung der Gesunden Gemeinden geladen.In diesem Rahmen wurde auch bereits unser neues Projekt der Gesunden Gemeinde Hartkirchen, das im Zuge des Kulturherbstes stattfinden soll, vorgestellt: