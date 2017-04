Reisemedizin wird immer wichtiger

27.04.2017, 08:44 Uhr

Die Herausforderungen in der Reisemedizin werden auch dieses Jahr auf einer Tagung behandelt.

OÖ (vcp). 2017 findet die 22. reisemedizinische Tagung unter dem Motto „Grenzen/los“ in Linz statt. Bei dieser Versammlung sollen Ärzte und Apotheker im Bereich Reisemedizin aus- und weitergebildet werden. Mit aktuellen Informationen über Reise- und Tropenkrankheiten, sowie anderen gesundheitliche Beeinträchtigung im Zusammenhang mit Reisen will man die Ärzteschaft gezielter einschulen und vorbereiten. Dies ist auch notwendig, denn in Österreich reist man gern: Allein im Jahr 2015 unternahmen 5,5 Millionen Österreicher rund 17,9 Millionen Urlaubsreisen. Neben der Tagung wird Ärz ten außerdem ermöglicht, ein Zertifikat für Reisemedizin zu erwerben. „Seit 2015 kann das OÄK-Zertifikat „Reisemedizin“ von allen Ärzten in 32 Unterrichtseinheiten erworben werden. Somit wurde eine anerkannte Basisausbildung im Fach Reisemedizin etabliert, die auch formal Anschluss an die internationale Entwicklung gewinnen kann“, sagt Martin Haditsch. Dieses Angebot werde auch angenommen, alle Kurse im Jahr 2016 und auch für 2017 waren ausgebucht.