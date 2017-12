32.000 Euro für Opfer sexueller Gewalt

27.12.2017, 00:00 Uhr

Linzer Verein PIA freut sich über großzügige Spende.

Mit einer speziellen Verkaufsaktivität unterstützen Ölz und Spar den gemeinnützigen Verein PIA mit Sitz in Linz. Die Aktion wurde bereits vor neun Jahren gestartet. In allen oberösterreichischen Spar-Standorten wird eine Auswahl an Ölz-Backwaren angeboten, bei denen ein Teil des Verkaufserlöses im Wert von 7.570 Euro an PIA ging. Im Zuge des Licht ins Dunkel Projektes entschloss man sich zudem zu einer Aufstockung auf einen Gesamtwert von 32.100 Euro.

Prävention und Beratung

Der Verein PIA – Prävention, Beratung und Therapie bei sexueller Gewalt – bietet therapeutische und beratende Hilfestellung für Opfer von sexueller Gewalt und deren Angehörige. Außerdem leisten die Mitarbeiter Aufklärungs- und Präventionsarbeit an Schulen und Kindergärten und bieten Workshops für Erwachsene und Jugendliche an. „Wir freuen uns sehr über die finanziellen Mittel von SPAR und Ölz, durch die wieder vielen geholfen werden kann“, so PIA-Obfrau Christa Pühringer. Durch die Spende können Projekte wie zum Beispiel „Mein unsichtbarer Gartenzaun“, ein Präventionsworkshop für Volksschulkinder, finanziert werden. „Wir sind uns unserer sozialen Verantwortung bewusst und nehmen sie gerne wahr. Deshalb freuen wir uns, auch dieses Jahr mit der Spende an den Verein PIA wieder einen Beitrag leisten zu können“, sagt Jakob Leitner, Geschäftsführer der SPAR-Zentrale Marchtrenk.