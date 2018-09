Stifter-Ausstellung feierlich eröffnet

21.09.2018, 13:20 Uhr

LH Stelzer: „Bildung war für Stifter eine Lebensaufgabe,

die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur gehören unbedingt dazu.“

Zwischen Vormärz, Revolution und Restauration

„Adalbert Stifter ist ein Autor, dessen Werk auch heute noch zu faszinieren vermag, seine Bedeutung geht weit über das rein Literarische hinaus geht", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer anlässlich der Ausstellungseröffnung im Stifter Haus. Nach mehreren Programm-Schwerpunkten unmittelbar zum 150. Todestag von Adalbert Stifter am 28. Jänner, stellt die Ausstellung mit dem ungewöhnlichen Titel „Bezwingung seiner selbst. Liebe, Kunst und Politik bei Adalbert Stifter“ einen weiteren Höhepunkt im Stifter-Gedenkjahr dar. "Die Ausstellung präsentiert sich nicht nur im ehemaligen Wohnhaus des Dichters, sondern – in unterschiedlichen thematischen Kontexten – auch an einigen Plätzen in Linz. und möchte damit auch daran erinnern, welche zum Teil bis heute nachwirkenden Spuren sein Engagement für Kultur und Gesellschaft hinterlassen hat“, so Stelzer.Die Kuratoren der Ausstellung Hubert Lengauer, Christian Schacherreiter und Georg Wilbertz zeigen – gemeinsam mit dem Gestalter Peter Karlhuber – den Dichter und seine Gedankenwelt in der Umbruchzeit zwischen Vormärz, Revolution und Restauration. Auch Bezüge zur Gegenwart werden in der Schau in ihrer Bildsprache wirkungsvoll in Szene gesetzt. Die Ausstellung kann noch bis 28. März 2019 im Stifter Haus in Linz besucht werden.